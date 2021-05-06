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立委指科技部表現不佳被降格 吳政忠：責任將加重

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
科技部擬改制為國家科學與技術委員會。本報資料照片
科技部擬改制為國家科學與技術委員會。本報資料照片

科技部擬改制為國家科學與技術委員會，立法院司法與教文委員會今天聯席審查科技部組織法。立委費鴻泰表示，行政院依法只能設14個部、八個委員會，如今已有14個部，但將增設數位發展部，只好讓科技部由部降格為會，理由就是科技部長吳政忠表現不佳、領導無方，科學園區的水、電、勞工議題都無法擺平。

科技部長吳政忠表示，科技部改為國科會後「責任加重」，因為會的協調整合功能較強，能站在行政院長的高度整合數位發展部資源。費鴻泰表示「別扯了，如果真的是這樣，外交部等部為何不改成會？」當時2014年修法，讓國科會改成科技部，立委對科技部有很大的期許，如今不到幾年又降格為會，主因是吳政忠表現不好。

費鴻泰表示，今天本來要逐條審查科技部組織法，但吳政忠完全未找在野黨立委協商，不聽取在野黨立委意見。在他任內，科學園區水、電、勞工問題通通無法解決，「就算改成國科會，我也反對你去當主委，因為你不配。」科技部降格，對科技部員工是一種羞辱，吳政忠此刻應先下台負責。

立委吳思瑤則說，她支持科技部組改為國科會，就像國發會提供很多部會預算，「會」不一定比「部」小。

費鴻泰 行政院 數位發展部

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