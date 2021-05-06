「韓先生越想越不對勁」談缺水 韓國瑜下鄉訪小農

台灣正面臨近50年來最嚴重乾旱考驗，前高雄市長韓國瑜推出的「韓先生越想越不對勁」主題影片，近日推出第2集，討論缺水危機，韓與來賓對談，提到極端氣候下缺水將成新常態，建議政府應該建立水資源科學化監測和管理，也要有乾旱預警制度，對自來水管防漏、水庫清淤、地下水補注等，也有深入討論。

與韓國瑜對談的來賓是高雄市前水利局長李戎威、政治評論員黃子哲等人。黃子哲提到，以色列降雨量只有台灣三分之一，卻沒有缺水困境，以色列水源有很高比率來自海水淡化，以色列處理海水淡化一度水成本12元，台灣高達40元，以色列經驗值得台灣借鏡。

李戎威主張，水資源管理策略包含開源節流、合理水價、智慧調控，台灣自來水水價便宜，一度10元左右，應該走向以價制量，並採取分級用水，例如汙水處理廠放流水也可以再利用，次級水可用在澆灌、沖洗等用途，善用每一滴水資源。

水管老化漏水也造成水資源流失，台灣因為水管老化，一年漏掉4.4噸自來水，等於2.5座石門水庫水量。李戎威說，他之前在新北市等地當水利局長時期，在掌握自來水管漏水率時，發現還有日治時期陶管，很容易就破管，不斷加壓、不斷漏水。日本東京漏水率不到5%，台北市是15%，台灣平均是13%。

乾旱之際，許多水庫水位相當低，國軍等單位也投入清淤，黃子哲等人提到，累積淤泥的速度比清淤更快，清不勝清的問題也要正視，要尋求是否有更好的新工法等。

韓國瑜提到，台灣地區地狹人稠、山坡陡峭，再加上河川短促、雨勢集中，大部分雨水都迅速流入海洋，導致每人每年平均可以分配到的水量，只有全世界平均雨量的七分之一，氣候變遷問題日益嚴重，更加凸顯水資源的珍貴與水資源管理重要性。韓國瑜也到苗栗拜訪從水稻轉種硬質玉米的非灌區小農張智傑，聽農民對缺水危機的憂慮與心聲。

韓國瑜卸下市長角色後持續沉潛中，不時透過網路平台發聲，也與支持者互動。韓年初先是以公益行程出發，每周一集、已陸續推出10集「韓先生來敲門」，4月底再推出「韓先生越想越不對勁」，第一集談太魯閣號事故，第二集談缺水危機。幕僚表示，「韓先生越想越不對勁」以時事話題、民眾關心的公共議題為主，不定時推出。

是否參選黨主席仍是外界關注焦點，很多支持者勸進韓國瑜參選，希冀韓重出江湖凝聚黨的向心力，但韓的家人反對，韓個人也傾向不選，希望給自己多點時間再沉澱，但政治情勢、氛圍變數仍多，會不會「被動出戰」也還說不定。