快訊

諾富特機師群聚新增6例病毒定序 仍在3大群感染源範圍內

華航諾富特飯店事件 已罰115萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「韓先生越想越不對勁」談缺水 韓國瑜下鄉訪小農

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
前高雄市長韓國瑜推出的「韓先生越想越不對勁」主題影片，近日推出第2集，討論缺水危機。圖／翻攝自韓國瑜臉書
前高雄市長韓國瑜推出的「韓先生越想越不對勁」主題影片，近日推出第2集，討論缺水危機。圖／翻攝自韓國瑜臉書

台灣正面臨近50年來最嚴重乾旱考驗，前高雄市長韓國瑜推出的「韓先生越想越不對勁」主題影片，近日推出第2集，討論缺水危機，韓與來賓對談，提到極端氣候下缺水將成新常態，建議政府應該建立水資源科學化監測和管理，也要有乾旱預警制度，對自來水管防漏、水庫清淤、地下水補注等，也有深入討論。

與韓國瑜對談的來賓是高雄市前水利局長李戎威、政治評論員黃子哲等人。黃子哲提到，以色列降雨量只有台灣三分之一，卻沒有缺水困境，以色列水源有很高比率來自海水淡化，以色列處理海水淡化一度水成本12元，台灣高達40元，以色列經驗值得台灣借鏡。

李戎威主張，水資源管理策略包含開源節流、合理水價、智慧調控，台灣自來水水價便宜，一度10元左右，應該走向以價制量，並採取分級用水，例如汙水處理廠放流水也可以再利用，次級水可用在澆灌、沖洗等用途，善用每一滴水資源。

水管老化漏水也造成水資源流失，台灣因為水管老化，一年漏掉4.4噸自來水，等於2.5座石門水庫水量。李戎威說，他之前在新北市等地當水利局長時期，在掌握自來水管漏水率時，發現還有日治時期陶管，很容易就破管，不斷加壓、不斷漏水。日本東京漏水率不到5%，台北市是15%，台灣平均是13%。

乾旱之際，許多水庫水位相當低，國軍等單位也投入清淤，黃子哲等人提到，累積淤泥的速度比清淤更快，清不勝清的問題也要正視，要尋求是否有更好的新工法等。

韓國瑜提到，台灣地區地狹人稠、山坡陡峭，再加上河川短促、雨勢集中，大部分雨水都迅速流入海洋，導致每人每年平均可以分配到的水量，只有全世界平均雨量的七分之一，氣候變遷問題日益嚴重，更加凸顯水資源的珍貴與水資源管理重要性。韓國瑜也到苗栗拜訪從水稻轉種硬質玉米的非灌區小農張智傑，聽農民對缺水危機的憂慮與心聲。

韓國瑜卸下市長角色後持續沉潛中，不時透過網路平台發聲，也與支持者互動。韓年初先是以公益行程出發，每周一集、已陸續推出10集「韓先生來敲門」，4月底再推出「韓先生越想越不對勁」，第一集談太魯閣號事故，第二集談缺水危機。幕僚表示，「韓先生越想越不對勁」以時事話題、民眾關心的公共議題為主，不定時推出。

是否參選黨主席仍是外界關注焦點，很多支持者勸進韓國瑜參選，希冀韓重出江湖凝聚黨的向心力，但韓的家人反對，韓個人也傾向不選，希望給自己多點時間再沉澱，但政治情勢、氛圍變數仍多，會不會「被動出戰」也還說不定。

韓國瑜 水資源 石門水庫

延伸閱讀

聯合報黑白集／「韓家軍」內訌演義

影／趙少康不選黨主席透露韓國瑜動向：他在考慮機率一半

韓國瑜再推系列影片 首集籲中央成立專案小組改革台鐵

影／韓國瑜選黨主席？侯友宜：不管誰選要良性競爭團結一起

相關新聞

修預算法初審通過…政府網宣應標示 防養網軍

立法院財委會昨天初審通過預算法修正草案，政府不可偷偷養網軍、帶風向，草案明定政府及所屬各機關編列預算於平面、廣播、網路社...

台鐵公司化草案出爐 工會全面備戰

太魯閣事故釀重大死傷後，台鐵組改箭在弦上，交通部長王國材喊出三年內國營公司化，前天已將「國營台鐵股份有限公司設置條例草案...

華航清零計畫已有54名造冊 陳時中否認「做半套說」

因應諾富特群聚感染風暴，中央流行疫情指揮中心宣布華航「清零計畫」細節，除了延長為五天居家檢疫加九天加強版自主健康管理，採...

反萊豬兩公投過關　國民黨：蘇巧慧應對提修公投法道歉

中選會今擬公告國民黨所提的反萊豬、公投綁大選兩公投案成案連署書均跨越成案門檻，立院國民黨團下午發新聞稿表示，行政院長蘇貞...

肯定三接外推化解藻礁爭議？費鴻泰：朱立倫絕不支持

政院以三接外推案要為藻礁公投拆彈，引發環團質疑。國民黨前主席朱立倫昨稱，「感謝所有關心這個議題的民眾大家共同努力有這比較...

傳韓國瑜不選黨主席？ 連勝文：不知情、尊重

中國國民黨主席選舉將於7月24日投票，外傳高雄市前市長韓國瑜不參與選舉，不過韓的前幕僚王淺秋今表明韓國瑜今日不會有任何宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。