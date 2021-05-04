綠地方黨部疑王美惠灌人頭黨員還有黑二代 要黨給指示

民進黨嘉義市黨部今年3、4月，陸續接獲立委王美惠服務處送來超過1000份入黨申請書，但不少人填同個電話或地址，且其中疑有「黑二代」，已過審查入黨者也有代繳黨費情況，懷疑用人頭黨員企圖影響明年黨內選舉，市黨部主委黃露慧今上午說，盼獲黨中央明確指示判斷人頭的標準。

嘉義市黨部已在4月初發函給中央黨部，提到今年三、四月收到千份申請書，來自同一立委服務處送交的入黨申請書，初步檢視，發現存在國民黨員入黨、多份入黨申請表填寫同一支行動電話號碼，甚至有黑道子女入黨，請示黨中央如何因應。

嘉市黨部4月29日因15名執委的請假人數過半，未開執委會審核入黨申請，原預計本月再進行，而王美惠服務處昨已領回890份未審的申請書，由於非本人來領，市黨部立即要求簽切結書才同意。

王美惠臉書粉專上午貼文，「民進黨市黨部在黃家父子女連續擔任11屆22年主委的把持下，市黨部墮落成家族化企業，本人號召千人入黨的主要目的為響應中央黨部及小英號召，希望藉由千人入黨由量變產生質變，讓日後想進入嘉義市黨部體系改革的人變得可能」、「黨部常常與中央唱反調，在輔選期間扯後腿，不願意承擔輔選責任，關鍵時候把黨部鐵門拉下來，這不是我們與民眾站在一起的黨部」。

王美惠貼文也指，她當選立委之後，很多老黨員希望她能夠改變市黨部，她才說「需要大家一起重返民進黨」，「雖很多人響應號召，卻被市黨部百般刁難，大多數的入黨申請書，市黨部也不審查、也不退件、更抹黑這些支持改變的同志，讓這些新舊黨員十分焦慮」。

市黨部今上午指出，嘉義市合格民進黨員3600多人，王美惠去年底以改革黨部來招募黨員，去年底新入黨員200多人；今年3、4月陸續接獲1138份，幾乎要占現有黨員近一半，而1138份申請中，3月已審查通過248份。

市黨部指控，王美惠服務處拿來新入黨員申請資料，有197人聯絡電話填同樣的30支手機號碼、16人填一樣2支家用電話，也有8人沒親屬卻註記4個相同通訊住址，介紹人皆為王美惠本人、服務處人員首席顧問、助理高于茜、現任里長等人，由於要繳黨費才能收到黨政，王美惠服務處近期多次派員到市黨部補印繳費單，有代繳黨費之嫌。

市黨部強調，因人頭黨員疑慮，4月20日行文給民進黨中央黨部，指出近日大規模入黨，將「坐實民進黨人頭黨員復辟之實，給外界見縫插針、嚴厲批判的機會」；中央黨部26日回函，表示「該千名最後是否完成入黨程序成為黨員仍不得而知，是否影響黨內選舉黨部不應預設立場」，至於疑代繳黨費，回覆「發現有代繳情事，該黨員該筆資料視同尚未繳納」。