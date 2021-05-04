當主委首案鬧烏龍？吳怡農：媒體張冠李戴

民進黨台北市黨部評委前召集人趙映光之子趙介佑涉毒、詐欺案，黨部已開除趙介佑黨籍。今天鏡週刊報導，主委吳怡農4月中旬主持執委會時曾鬧烏龍，將一起逾期里長違紀案移送評委會，最後撤銷。主委吳怡農今發出聲明回應，媒體刊登錯誤訊息之前，並沒有向他查證，很遺憾，出現張冠李戴的報導。

吳怡農聲明表示，市黨部執委會4月13日收到檢舉書，當天決議請評委會調查，沒有違反黨規的問題。經查，受檢舉的違紀行為均逾一年追溯期限，最終評委會裁定不受理。該案因沒成案，不適合提供更多細節。

鏡週刊今天報導，有黨員檢舉北投溫泉里長許智全，前年與無黨籍立委參選人李婉鈺合照，涉及違紀助選，由於這起檢舉案是今年1月底提出，主委吳怡農4月中旬才送執委會，因依黨章規定，執委會受理違紀檢舉應於30天內決定是否移送，執委會遲至4月才移送，已違反黨內規章，最後決議撤案，讓吳怡農任內首起移送案鬧出烏龍。

不過吳怡農說，市黨部執委會是在4月13日收到檢舉書，當天決議請評委會調查，沒有違反黨規的問題。經查，受檢舉的違紀行為均逾一年追溯期限，最終評委會裁定不受理。