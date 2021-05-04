快訊

法官缺乏社會經驗真好騙？解析「賽鴿案」判決重點

獲頒馬侃公共事務領袖獎 蔡英文：榮耀歸全台灣人民

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統。圖／本報系資料照
蔡英文總統。圖／本報系資料照

哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum）今天正式宣布，蔡英文總統為年度「馬侃公共事務領袖獎章」（John McCain Prize for Leadership in Public Service）得主。總統府發言人張惇涵表示，蔡總統很榮幸獲得這份獎項，但她的獲獎並不是代表個人，而是屬於全體臺灣人民的榮耀。

張惇涵說，蔡總統也指出，民主自由，就是台灣立足世界的最好獎章，而台灣的防疫成功，也證明團結的台灣，是有能力貢獻全世界的良善力量。

張惇涵表示，已故的美國參議員馬侃，一生都在為民主與自由而奮戰，並為提升台灣的安全而努力不懈，而該獎項便是為了紀念馬侃堅定追求自由、平等、機會與民主價值而設立；蔡總統能獲獎，是對於全台灣人民堅守民主制度，並以民主制度成功抗疫的肯定，總統府表達感謝，也誠摯感謝國際各界友人對臺灣的堅定支持。

張惇涵指出，執政團隊必定努力不懈，尤其在國內外疫情仍處在嚴峻挑戰的時刻，一定會團結落實防疫、堅定守護民主，並與共享民主、自由、人權價值的理念相近國家持續深化合作夥伴關係，為國際的民主自由做出最大貢獻，並堅定成為世界的正面良善力量。

張惇涵 馬侃 總統府發言人

延伸閱讀

獲2020馬侃獎 總統：是全體台灣人民的榮耀

HFX論壇宣布 蔡總統為2020年「馬侃獎」得主

影／趙介佑之亂 國民黨團要蔡英文、吳怡農先處置黃承國

影／趙家囂張因他撐腰？國民黨團籲蔡總統：辭退黃承國

相關新聞

徐國勇、趙映光聚會影片曝光 同桌綠議員轟：別操作過頭

民進黨北市黨部評委前召集人趙映光之子趙介佑涉毒、詐欺案，引爆民進黨染黑風暴，立院國民黨團昨晚在臉書上傳，內政部長徐國勇、...

獲頒馬侃公共事務領袖獎 蔡英文：榮耀歸全台灣人民

哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum）今天正式宣布，蔡英文總...

吳怡農宣示向黑道開戰 孫大千：黑道入黨是民進黨日常

民進黨北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑涉販毒詐欺，重創民進黨形象。民進黨北市黨部主委吳怡農宣示與黑道開戰力挽狂瀾。國...

立法院517舉行修憲委員會第一次會議 國民黨團：尊重

立法院長游錫堃今天上午召集立院朝野黨團針對修憲委員會開會議程進行協商，立院國民黨團缺席，在民進黨團、時力黨團及民眾黨團共...

民進黨內染黑又一樁？遭控介紹黑道入黨 王美惠：抹黑

趙介佑案持續延燒，讓民進黨黑道問題再受討論。民進黨嘉義市黨部4月發函中央黨部，指出綠委王美惠在3、4月期間動員上千人入黨...

藍委踢館外交部 吳釗燮允努力讓謝長廷這會期備詢

外交部昨確認駐日代表謝長廷不克返台備詢。國民黨立院黨團總召費鴻泰今偕黨團幹部及外交國防委員會成員，前往拜會外交部長吳釗燮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。