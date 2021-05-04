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法官缺乏社會經驗真好騙？解析「賽鴿案」判決重點

吳怡農宣示向黑道開戰 孫大千：黑道入黨是民進黨日常

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
圖／截自孫大千臉書
圖／截自孫大千臉書

民進黨北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑涉販毒詐欺，重創民進黨形象。民進黨北市黨部主委吳怡農宣示與黑道開戰力挽狂瀾。國民黨前立委孫大千上午在臉書質疑，吳若不是太天真，就是太虛偽，黑道入黨不是特例，是民進黨日常。

孫大千表示，民進黨本就有排黑條款，但過去五年是誰一直包庇趙介佑們？吳怡農敢不敢針對民進黨台北市黨部黨員大戶背景清查，了解還有多少具黑道背景的趙介佑們立即除籍？還是民進黨要繼續粉飾太平，假裝看不見？

孫大千也點名質問，吳怡農敢不敢處理國策顧問黃承國？與其表演生氣來推卸責任，不如真正展現出政治改革應有的擔當和魄力，否則難道真以為用三點改革宣示就可以把長期染黑的黨員結構徹底漂白？

民進黨 趙介佑 黑道

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