立法院517舉行修憲委員會第一次會議 國民黨團：尊重

立法院長游錫堃今天上午召集立院朝野黨團針對修憲委員會開會議程進行協商，立院國民黨團缺席，在民進黨團、時力黨團及民眾黨團共同讉責下，朝野三黨團仍做出協商決議，訂5月17日召開修憲委員會第一次會議，進行召委的選舉，正式啟動立院修憲委員會的修憲議程。

民進黨團總召柯建銘指出，國民黨團以國營事業董監事杯葛朝野協商，上午去外交部不參加協商，這是恐嚇威脅，但修憲列車不會等國民黨，他認為，立院應比照每會期開議進行常設委員會的召委選舉，由院長直接裁示召委選舉時間，游錫堃最後也宣讀國民黨缺席下的朝野協商結論，並將送國民黨轉簽字確認。

由於修憲委員會不等同於立院常設委員會，國民黨團不簽字，5月17日修憲委員會能否順利召開第一次委員會議進行召委的選舉，朝野角力還要觀察。

據初步了解，國民黨團雖然缺席上午朝野協商，但黨團支持成立修憲委員會並進行修憲議題的處理，因此不管會不會在朝野協商結論簽字，5月17日的召委選舉會議，國民黨團會參加。

柯建銘指出，目前朝野已有52個修憲提案，未來可能還會再增加，如果修憲案要送明年大選複決，明年3月修憲複決案一定要出立法院才來得及，因此本會期至少要完成召委選舉，才能展開修憲案的審查及公聽會的召開等程序。

民進黨團書記長羅致政表示，52個修憲提案，國民黨團及國民黨立委就有19案，包括國民黨主席江啟臣及立委蔣萬安等都有提案，他質疑，國民黨團是藉故拖延，對修憲議題是假支持、真杯葛。