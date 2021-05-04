民進黨內染黑又一樁？遭控介紹黑道入黨 王美惠：抹黑

趙介佑案持續延燒，讓民進黨黑道問題再受討論。民進黨嘉義市黨部4月發函中央黨部，指出綠委王美惠在3、4月期間動員上千人入黨，其中不乏大哥級的「黑二代」也在入黨之列。王美惠今天表示，自己是響應身兼黨主席的蔡英文總統號召，盼藉由千人入黨來改變市黨部文化，並反批黃家把持黨部22年，讓黨部變成家族化企業，不會向家天下的市黨部低頭。

嘉義市黨部在四月底向中央黨部發函內容指出，王美惠在3、4月透過服務處送交的入黨申請表有1074份，疑為有心人士大量灌入人頭黨員，企圖影響明年黨職選舉，且多份入黨申請表都填寫同一支行動電話號碼。

王美惠指出，嘉義是民主聖地，嘉義市黨部在民進黨草創階段扮演重要的角色，但市黨部卻在黃家父子女連續擔任11屆22年主委的把持下，墮落成家族化企業；自己雖為民進黨守住嘉義市這席立委，卻對不起老黨員對黨部的感情，黨部在黃家把持下黨員凋零，不僅常與中央唱反調，更在輔選期間扯後腿，不願意承擔輔選責任，關鍵時候把黨部鐵門拉下來，不與民眾站在一起。

王美惠表示，自己響應號召發起千人入黨，是要讓想改革的人能夠進入體制內，改變嘉義市黨部家族化的困境；但很多響應者卻被市黨部百般刁難，市黨部不審查這些入黨申請書、也不退件、更抹黑這些支持改變的同志，讓新舊黨員十分焦慮。王美惠說，自己雖然草根性，但也不會向家天下的市黨部低頭。