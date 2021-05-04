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藍委踢館外交部 吳釗燮允努力讓謝長廷這會期備詢

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立院黨團總召費鴻泰今偕黨團幹部及外交國防委員會成員，前往拜會外交部長吳釗燮。記者鄭媁／攝影
國民黨立院黨團總召費鴻泰今偕黨團幹部及外交國防委員會成員，前往拜會外交部長吳釗燮。記者鄭媁／攝影

外交部昨確認駐日代表謝長廷不克返台備詢。國民黨立院黨團總召費鴻泰今偕黨團幹部及外交國防委員會成員，前往拜會外交部長吳釗燮。黨團書記長鄭麗文說，他們一定要等到謝長廷，吳釗燮允諾，會讓謝自主健康管理後，朝27日這會期最後一次委員會能備詢的方向努力。

雙方對談30分鐘。鄭麗文說，吳釗燮解釋首次邀謝返台未果，是溝通上有誤差，國會組接到外委會召委廖婉汝要求備詢後，就在商討研議，但他還沒收到通知。

鄭麗文轉述，廖婉汝上周再發函要求謝長廷返台述職，吳釗燮當天即轉達，要求謝回台備詢，謝也準備了；但「好巧不巧就是這麼巧」，當天傳出外館送件的工讀生染疫，謝雖未直接接觸，仍必須自主健康管理，因此無法回台。

鄭麗文說，謝長廷未染疫、也未直接接觸確診者，若有重要公務、商務、奔喪等理由必須國際往返，有PCR陰性檢測證明即可上機，回台還是要自主健康管理；就算讓一百步，謝仍可在自主健康管理最後一天完成檢測回台。

鄭麗文說，無論如何，國民黨團還是會要求他回台，該名染疫工讀生於25日就已確診，他一周只去送公文一次，謝長廷以此為由被困在日本回不來，對他們來說都是藉口，「這會期不回來，臨時會等他（謝）回來；臨時會不回來，下會期等他回來。」

鄭麗文說，謝長廷遲早要回來面對國人對他的質疑，堂堂外交部如此無奈，為他想盡各種方法，難道吳釗燮內心真的認同謝的說辭？外交部說會轉達藍營關切，很明顯部長無法約束駐日代表，不回台絕不是衛福部長陳時中或吳釗燮可決定，背後是否有更大政治壓力？

費鴻泰抨擊，外交部一直以日本疫情為由，謝長廷不是不能回來，是不想回來，敢說敢做卻不敢當。吳釗燮說，謝長廷的講法和外交部、總統府是一致的，好像台灣是殖民地一樣，毫不考慮中華民國的尊嚴，蔡總統應該要求他即刻下台，回台認罪道歉。

謝長廷 吳釗燮 鄭麗文

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