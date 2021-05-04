台海局勢 鄭文燦：想要安全就是自己要有籌碼

台灣上了本期《經濟學人》雜誌封面，被稱為是世界上最危險的地方。桃園市長鄭文燦今天在議會總質詢也被問到這個問題，面對台海局勢，他表示台灣人遇到外來壓力會更團結，也強調想要安全就要有自己的籌碼。

有關台海局勢，桃園市議員蔡永芳在質詢時問鄭文燦「台灣是別人的棋子？還是別人的塞子。」他也說，這個問題雖然是中央的事，但以市長的格局，我們該怎麼做？

鄭文燦表示，我們不會在壓力底下放棄自己的民主，我們也不會因會國際支持去製造衝突，我們希望保有台灣民主的現狀、中華民國台灣的主權，這個基本前提是不能變的。至於各個國家的角力問題，責任不在我們，「我們有請對岸派飛機過來嗎？當然沒有！」

鄭文燦說，對岸越過海峽中線或西南防空識別區，基本上是挑釁的行為，這不會得到台灣人民的認同，「我們台灣人保護自己的國家，如果遇到外來的壓力，反而會更團結。」

鄭文燦認為，經濟學人採取憂慮、預警立場，提醒國際社會「中國在威脅台灣，國際社會要想辦法保護台灣」。

蔡永芳說，從96年台海危機，國人對大陸武嚇的態度好像跟疫情一樣，「拖久就痲痹了，但主政者絕對不能麻痺。」

鄭文燦說，國安是每一天都要維護的，不能有一刻產生破口。其實這個問題不管是主政者也好，或者我們一般國民也好，這個課題是雙方都要的，「台灣處在一個壓力狀態，政府要面對，我們也要面對。如何讓我們韌性提高，有些人對於我們發展國防自主、購買先進武器採杯葛立場，我想要安全，就是自己要有籌碼，沒有籌碼，就沒有安全，這是很基本的。」