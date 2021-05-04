蔡政府推司改近5年 藍智庫：沒成效的人間蒸發式司改

蔡政府上任後力推司法改革，蔡英文總統還大動作召開司改國是會議確定方向。但國民黨智庫、國家政策研究基金會今天公布最新民調顯示，有高達52.5%至今仍不信任司法公信力，更有57.6%民眾認為現行司法仍存有「有錢判生、無錢判死」的不公平審判情形。

此外，民調中也顯示，有高達83.8%的民眾不知道蔡總統的司法改革理念或措施。對於蔡總統推動司法改革是否有信心，則是肯定與否定各半，沒有信心者以46.7%略高於有信心者的42.9%，司改成效仍待檢證。

而對於號稱憲法守門人的大法官會議，民調指出，過半的52.6%受訪民眾不相信大法官釋憲能客觀公正、不受政治等不當干涉，相信大法官能公正釋憲的僅29.6%，司法體制已亮紅燈。

國家政策研究基金會內政法制組召集人黃德福表示，蔡英文總統是法律人，上任之初也說要回應人民對司法改革需求，建立能回應人民意見的司法體系，找回人民對司法信心，但相關民調與近來案例顯示，蔡司改沒有任何成效，是人間蒸發的司改。

黃德福說，蔡總統執政5年來，政治介入大法官會議與各種司法審判問題日趨嚴重，人民對法官公正審判沒有信心。

文化大學法律系教授吳盈德也說，最近包含商人翁茂鍾與司法官、警調官員不當交往案、公懲會前委員長石木欽接受不當飲宴違法官倫理案都會影響民眾觀感，司法院不應把風紀案件當成過去老案，否則無法改變民眾對司法獨立性質疑。

律師王瀚興表示，蔡政府要推動司法改革，與其推動國民參審制或大力做宣傳，還不如增加司法官員額，因為案件太多一定會影響審判品質。

立委葉毓蘭批評，長期以來各份民調均反映台灣人對司法沒有信心，只有不滿意度多高問題；感謝近日民進黨台北市黨部趙家幫「賣力演出」，市黨部前高層之子趙介佑的囂張，把警察當塑膠，司法對他也特別寬容，難怪人民對司法不信任。

國家政策研究基金會該分民調委託全國公信力民調公司於4月20至22日晚上進行，總際有效樣本數為1075人，正負誤差2.99%。