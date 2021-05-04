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謝長廷不返台備詢 藍黨團赴外交部拜會吳釗燮討說法
駐日代表謝長廷指台灣核電廠也有排放核廢水，引發熱議。外交部昨天確認謝長廷不克返台備詢。國民黨立院黨團總召費鴻泰今偕黨團幹部及外交國防委員會成員，前往外交部拜會部長吳釗燮，將針對日本核廢水一事交換意見，並對謝長廷言論表達抗議。
國民黨立委日前發函要求謝長廷2日前返台，於24日列席立法院外交國防委員會備詢。外交部昨天表示，經審慎評估認為謝長廷目前應以防疫為重，留守駐地，不克出席立院答詢。
費鴻泰今受訪時表示，外委會召委廖婉汝上周四在委員會公開場合，邀請謝長廷於5月二24日到外委會接受質詢，藉此向全體國人說明，日本的核汙水和台灣的散熱核廢水到底是不是一樣，原能會主委謝曉星再三說兩者不一樣，可是謝長廷不斷汙衊台電排放核廢水，這種類似叛國行為，80%人民無法接受、無法容忍。
費鴻泰說，謝長廷以日本大使館有一位台籍工讀生染疫為由，所以沒辦法回來，他們聽到很多消息，等等要跟吳釗燮查證。到底是不敢來，還是真的是這樣，謝長廷身為駐日代表，有責任跟國人說明，不要畏首畏尾，敢做敢說就要敢當。
費鴻泰說，他們也聽到從東京傳回的消息，要跟吳釗燮查明清楚，查明後會再對外報告。
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