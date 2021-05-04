轟警紀敗壞 賴士葆：警察犯了幾個連環錯

松山警分局黑衣人之亂風波，警方公布96秒關鍵影像，國民黨立委賴士葆直呼，難以置信首善之區10名黑衣人囂張衝進警局施暴，攻擊執法機關的現行犯卻被輕縱。後來分局長還安排警察與黑道握手言和的荒謬戲碼，曾幾何時警察對黑道如此懦弱畏懼，讓人懷疑如何執行人民保母的角色。

賴士葆質疑，警察一錯再錯，犯了幾個連環錯誤，包括執法警察看到黑道追趕，躲進警局，沒有強力執行公權力是大錯；其次，黑道比白道更剽悍凶狠，警察畏懼黑道，不敢招惹，只是驅趕；再者，與黑道握手和解，根本是非不分，不敢追究。關鍵畫面是重要的證據被刪除，讓外界更多疑雲是嚴重錯誤。

賴士葆質疑，警方第一時間的說詞兜不攏，破綻百出，沒有守住誠實上策原則。在公布畫面之後，警方的說詞低估國民法官的智商，至今還試圖狡辯，非常不可取。另外，警政署長不是檢察官或法官，不該違法把警察局長視同嫌疑犯，要求交出手機。而長官違法，警察局長不敢抗命據理力爭，順命的交出手機，內政部長徐國勇竟說這是好事。

賴士葆抨擊，警紀不彰與警政的沉淪讓人心痛，北投分局讓黑道進入當顧問團團長，為黑道開綠燈縱容的亂象。松山分局整組錯亂，讓黑衣人全面攻進施暴，公權力在黑道面前全然繳械，至今還見警方文過飾非。台灣還有法治嗎？執法人員怎麼偏差至此？這些寫照其實不過是冰山一角。

他說，全面執政的民進黨，一黨獨大，派系長期援引黑道勢力，坐視縱容黑道壯大，蘇貞昌說警察的基礎教育跟在職訓練不足，這是道地的見樹不見林，黨政高層都染黑了，警政的敗壞也是在必然之中，只是淪落到白道畏懼黑道，讓人驚訝到不知所以。