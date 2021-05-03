同桌影片曝光 國民黨團：徐國勇跟趙映光、黃承國不熟？

民進黨北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑涉販毒詐欺，卻與警界關係曖昧，還傳與內政部長徐國勇也相識，讓徐撇清稱僅認識趙介佑的阿公趙文寬。立院國民黨團晚間在臉書上傳徐與趙父趙映光同桌影片，質疑徐「說清楚，很難嗎？」

國民黨團上傳影片疑由民進黨台北市黨部前主委黃慶林掌鏡，影片中除徐國勇外，趙映光也同桌在一角違反菸害防制法室內公共場所不得抽菸規定吞雲吐霧，還與近日涉包租婆緋聞的民進黨發言人顏若芳討論要開威士忌不能添可樂話題。

此外，近日也被影射為黑道、與趙家關係匪淺的國策顧問黃承國也與徐國勇用餐，同桌的還有台北市議員劉耀仁、張茂楠等人。國民黨團直指，當天聚餐地點為新靚點花園飯店，民進黨台北市黨部前評召周志賢也在座。

國民黨團質疑，徐國勇跟趙映光、黃承國同桌吃飯，是真的不熟？