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被黃承國轟「背叛自己價值投靠國民黨」 鄭麗文回應了

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
國民黨立委鄭麗文（中）。記者龔盈全／攝影
國民黨立委鄭麗文（中）。記者龔盈全／攝影

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉販毒、詐欺，重創綠營形象。民進黨台北市黨部主委黃承國被國民黨立委鄭麗文質疑黑道背景。黃承國則反擊指鄭麗文背叛民進黨，並強調自己不是黑道。鄭麗文再回擊，轟民進黨背離理想初衷，創黨黨員早就不認得了。

黃承國抨擊，鄭麗文背叛自己的價值投靠國民黨，朝三暮四，毫無立場，這種行為有何臉面批評他？

鄭麗文表示，「講個笑話，現在整形非常普遍，有些女兒整形整到連自己的媽媽都不認識了，這就是現在的民進黨。」背離理想初衷，黨內充斥黑道、東廠、小丑、政客，創黨黨員都早就不認得了。

鄭麗文更以11點列舉民進黨的價值，包括台獨、黑道洗白、逼人民吃有毒萊豬、為前元首陳水扁的國務機要費貪汙除罪，還胡扯是歷史共業；破壞藻礁、舔日賣台，汙衊台灣也排放核廢水入海；以及總統謊稱有博士學位。

鄭麗文指，2018年，普悠瑪事故18人罹難，事後總檢討會議只開過一次。事隔三年，太魯閣事故49人罹難，民進黨第一時間依舊甩鍋，千錯萬錯都是別人的錯，都不是民進黨的錯。上台前稱台電偷藏電，上台後綠電還沒搞好就廢核，使台灣將成為「高碳家園」，錯誤的能源政策，卻一直玩數字遊戲企圖掩蓋真相、做哽圖欺騙民眾。

她也質疑，民進黨編了幾百億做水庫清淤，但水庫淤積率卻是不降反升? 難道又是喊口號清淤？說國民黨舔中，如今對中國貿易依存度卻是「史上最高」，甚至不惜舔日、舔美，出賣台灣利益。

民進黨 鄭麗文 黑道

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