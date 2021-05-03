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遭陸施壓暫緩台越旅遊泡泡？ 外交部回應了
外傳中共駐越南大使館近期強力施壓越南政府，要求不得與台灣建立旅遊泡泡。外交部發言人歐江安表示，越南與相關國家建立「旅遊泡泡」的構想還在規畫準備階段，尚無「台越旅遊泡泡在中方介入後已暫緩」的情形。
外交部指出，我國與越南都是屬於新冠疫情管控相對成功的國家，雙方在疫情期間持續就各項業務的推動保持密切聯繫，並針對疫情資訊、防檢疫經驗及邊境鬆綁等議題多次交換意見。
歐江安表示，依據目前駐越南代表處掌握的資訊，越南政府現在仍然以嚴防疫情擴散為優先要務，只准許商務人士專案申請搭乘包機入境，並未開放任何國家的旅客以觀光為由入境，也沒有開放國際定期商業航班，與相關國家建立「旅遊泡泡」的構想都還在規畫準備階段。
外交部表示，會持續密切關注各相關國家的疫情發展，以及他們所採取的邊境管制措施，隨時掌握最新情況，並配合中央流行疫情指揮中心的決定，在適當時機跟交通部合作，以便和防疫相對成功的國家就旅遊泡泡的可行性進行討論。
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