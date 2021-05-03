趙介佑之亂延燒 民進黨廉政公約將規範黨公職子女

民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒事件引起社會撻伐，重創民進黨形象，據悉，各地黨部主委已經接到通知，民進黨主席蔡英文將於本周五召集全國黨部主委至總統官邸開會。

另據了解，民進黨廉政委員會將在本月確定「廉政公約」草案具體內容，初步規畫將擴大原本「廉政條例」的適用對象，將擴及子女，包括從政黨公職、擔任國營事業負責人的黨員及其親屬都會納入規範。

對於「排黑條款」沒有落實，民進黨發言人周江杰今天表示，民進黨有明確相關的排黑規範，但確實沒有完善落實，對於外界的批評，民進黨虛心接受、並嚴格檢討現有機制。而台北市黨部主委吳怡農日前所提的3大改革方向，民進黨會全力支持，同時，中央黨部也將儘速召開全國黨部主委會議，就近期相關爭議問題，進行通盤性的交換意見與檢討，積極回應支持者與民眾對改革期待。