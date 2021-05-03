吳怡農提3方向改革 孫大千2點反問：在說笑話吧？

民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒事件，重創民進黨形象，黨部主委吳怡農今表示，將痛定思痛，朝3個重點改革方向。前立委孫大千在臉書提出2點質疑，反問吳怡農還敢宣示，「民進黨本來就有的排黑條款不是裝飾品嗎？這要怎麼樣痛定思痛？」

吳怡農指出，第一，入黨的審核需更加嚴謹；第二，若有人違法黨紀或違反民進黨本來就有的排黑條款，就要更從嚴處分；第三，若希望黨可以更好，就需要更多的人參與，才不會把話語全讓給別人。

吳怡農說，民進黨排黑條款清楚指出，若有涉及犯罪阻止、槍械刀械等相關背景者不得入黨，需要嚴格落實這項規定，如討論上述三點外，是否要擴大黑道背景的定義是有必要去檢討。

孫大千則酸，「吳怡農是在說笑話吧？」請問有賭博罪前科的張緯鴻，是否擔任民進黨台北市黨部大安區主任？因為妨害自由罪被判刑正在假釋中的陳忠琪，是否擔任民進黨台北市黨部執行委員？

他反問，吳怡農還敢保證，民進黨的入黨審核足夠嚴謹嗎？吳怡農還敢宣示，民進黨本來就有的排黑條款不是裝飾品嗎？這要怎麼樣痛定思痛？