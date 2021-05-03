快訊

日職／前役好投奪勝 日媒估陳偉殷7日再登板

不讓低端人口加入！竹科媽媽群組門檻曝光 網看呆：名下要有3間房？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

謝長廷沒上飛機 外交部：防疫為重、不克返台出席立院答詢

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
外交部今天表示，經審慎評估認為謝長廷目前應以防疫為重，留守駐地。圖／聯合報系資料照片
外交部今天表示，經審慎評估認為謝長廷目前應以防疫為重，留守駐地。圖／聯合報系資料照片

駐日代表謝長廷指台灣核電廠也有排放核廢水，引發熱議。國民黨立委發函要求謝長廷5月2日之前返台，21日隔離檢疫後，於5月24日列席立法院外交國防委員會備詢。外交部今天表示，經審慎評估認為謝長廷目前應以防疫為重，留守駐地；今上午已告知駐日代表處此項決定，並函覆立法院說明謝長廷不克出席外委會答詢。

外交部表示，日前已將外交及國防委員會的開會通知函轉達駐日本代表處，然而考量4月29日駐日本代表處首度發生人員確診，該處除安排與確診人員密切接觸者接受PCR檢查及居家隔離14日，其餘接觸者包括謝大使本人，也必須進行自主管理，並減少出入公共場合，也應持續觀察健康狀態。

外交部指出，日本東京都目前仍在「緊急事態宣言」期間，謝長廷如果貿然搭機返國，恐對駐處人員、機上乘客及組員、外交部人員及立法委員等可能接觸者，造成一定程度染疫風險。

外交部表示，在日本疫情蔓延之際，謝長廷有職責坐鎮督導駐日本代表處的整體防疫事宜，確保駐處員眷的健康及全力防止疫情進一步擴散。因此，經審慎評估，外交部認為謝長廷目前應以防疫為重，留守駐地。

外交部也於今日上午告知駐日代表處此項決定，並函覆立法院說明謝不克出席外交國防委員會答詢。

外交部 謝長廷 日本

延伸閱讀

影／批謝長廷言行屢助日？國民黨團：已是漢奸、台奸、叛國

孫大千：蔡英文不敢、不願、不能撤換謝長廷有3理由

林鶴明：謝長廷戒嚴時就敢反核 國民黨操作很荒謬

趙少康：蔡英文謝長廷都同意排核廢水 「如回日殖民時代」

相關新聞

趙介佑之亂延燒 民進黨廉政公約將規範黨公職子女

民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒事件引起社會撻伐，重創民進黨形象，據悉，各地黨部主委已經接到通知，民進黨...

吳怡農提3方向改革 孫大千2點反問：在說笑話吧？

民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒事件，重創民進黨形象，黨部主委吳怡農今表示，將痛定思痛，朝3個重點改革方...

台商泰國確診返台 駐處籲同班機者接受採檢

疫情指揮中心今公布新增6例境外移入，2例本土。外傳一名在泰國確診的台商偷偷返台入院治療。我國駐泰代表處今透過臉書證實此事...

謝長廷沒上飛機 外交部：防疫為重、不克返台出席立院答詢

駐日代表謝長廷指台灣核電廠也有排放核廢水，引發熱議。國民黨立委發函要求謝長廷5月2日之前返台，21日隔離檢疫後，於5月2...

國民黨主席之戰人選混沌不清 韓國瑜可能宣布選主席不選總統？

國民黨周三討論今年黨主席選舉作業細則，距離領表、登記，剩下大約一個月時間。確定參選的，只有現任國民黨黨主席江啟臣。據了解，韓國瑜對選或不選，仍未做最後決定，有近韓人士透露，韓國瑜如果宣布參選，可能會同步宣布不選總統，也跟進造王者議題。另一主角朱立倫陣營意欲先清理戰場，待黨內釐清造王者是否是共識，再行宣布參選與否。

【今日精摘】華航機師群聚再增2本土／足跡增樂華夜市、中和家樂福

華航機師群聚風暴愈演愈烈，含澳洲確診機師在內，已有24名個案，引發6起家庭群聚，疫情規模超越年初部桃群聚事件21人、3起家庭群聚。今天再增兩例本土個案（案1145、案1146），包括防疫旅館的外包工作人員也染疫，另一名則是澳洲確診機師的同住家人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。