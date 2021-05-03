謝長廷沒上飛機 外交部：防疫為重、不克返台出席立院答詢

駐日代表謝長廷指台灣核電廠也有排放核廢水，引發熱議。國民黨立委發函要求謝長廷5月2日之前返台，21日隔離檢疫後，於5月24日列席立法院外交國防委員會備詢。外交部今天表示，經審慎評估認為謝長廷目前應以防疫為重，留守駐地；今上午已告知駐日代表處此項決定，並函覆立法院說明謝長廷不克出席外委會答詢。

外交部表示，日前已將外交及國防委員會的開會通知函轉達駐日本代表處，然而考量4月29日駐日本代表處首度發生人員確診，該處除安排與確診人員密切接觸者接受PCR檢查及居家隔離14日，其餘接觸者包括謝大使本人，也必須進行自主管理，並減少出入公共場合，也應持續觀察健康狀態。

外交部指出，日本東京都目前仍在「緊急事態宣言」期間，謝長廷如果貿然搭機返國，恐對駐處人員、機上乘客及組員、外交部人員及立法委員等可能接觸者，造成一定程度染疫風險。

外交部表示，在日本疫情蔓延之際，謝長廷有職責坐鎮督導駐日本代表處的整體防疫事宜，確保駐處員眷的健康及全力防止疫情進一步擴散。因此，經審慎評估，外交部認為謝長廷目前應以防疫為重，留守駐地。

外交部也於今日上午告知駐日代表處此項決定，並函覆立法院說明謝不克出席外交國防委員會答詢。