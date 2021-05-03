被指黑道！黃承國嗆鄭麗文：你們可丟我石頭，就她不可以

國民黨立院黨團書記長鄭麗文今表示，民進黨北市黨部主委吳怡農說要跟黑道宣戰，第一就該處理有黑道背景的前主委黃承國。黃承國今天在臉書反嗆鄭麗文，「你們可以丟我石頭，就她不可以。」

黃承國說，「誰指責我，我尚可忍讓，但鄭麗文，妳背叛妳的價值，投靠國民黨，朝三暮四，毫無立場，你這種行為，妳有何臉面批評我？」

黃承國今天在臉書表示，他出身草莽，但絕對不是黑道，他年少輕狂，確實荒唐過，誤入歧途，但也付出了代價。

黃說，這二十多年來，他反省、改過，努力爭取大家的認同，佛家說放下屠刀，立地成佛，佛家尚且鼓勵芸芸眾生知錯能改，既往不咎，何況社會不也是應該鼓勵大家反省向上，讓社會更良善嗎？

黃承國提到，國民黨批評他是黑道？這二十年來，他有欺行霸市，危害鄉里？黃說，他滴酒不沾，連過馬路都不敢闖紅燈，國民黨有見過這種黑道嗎？「如果我是黑道？國民黨鄭麗文們敢顛倒黑白，公然做不實的辱駡？你們見過這樣沒路用、窩囊的黑道嗎？」

黃承國說，「誰指責我，我尚可忍讓，但鄭麗文，妳背叛妳的價值，投靠國民黨，朝三暮四，毫無立場，你這種行為，妳有何臉面批評我？」

黃說，「我至少可以驕傲的説，我忠誠於我的台灣政治價值與路線，而鄭麗文，妳呢？」