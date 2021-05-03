黃國承捲趙介佑案澄清非黑道 反問鄭麗文「我很忠誠妳呢」

民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒事件引起社會撻伐，重創民進黨形象，國民黨立院黨團今天舉行記者會批評民進黨「黑幫治國」，國民黨立委鄭麗文也批評國策顧問黃承國在背後縱容。黃承國今天回應，他出身草莽，但絕對不是黑道，「我黃承國至少可以驕傲地説，我忠誠於我的台灣政治價值與路線，而鄭麗文，妳呢？」

黃承國今天在臉書上說，「你們可以丟我石頭，就她（鄭麗文）不可以。我黃承國出身草莽，但絕對不是黑道，我年少輕狂，確實荒唐過，誤入歧途，但也付出了代價。」他說，這20多年來，「我反省，我改過，努力爭取大家對我的認同，佛家說放下屠刀，立地成佛，佛家尚且鼓勵芸芸眾生知錯能改，既往不咎，何況我們社會不是更應該鼓勵大家反省向上，讓社會更良善嗎？」

黃承國說，國民黨批評他是黑道？他反問，這20年來他有欺行霸市，危害鄉里？「我滴酒不沾，連過馬路都不敢闖紅燈，國民黨有見過這種黑道嗎？如果我是黑道？國民黨鄭麗文們敢顛倒黑白，公然做不實的辱駡？你們見過這樣沒路用、窩囊的黑道嗎？誰指責我，我尚可忍讓，但鄭麗文，妳背叛妳的價值，投靠國民黨，朝三暮四，毫無立場，你這種行為，妳有何臉面批評我？」