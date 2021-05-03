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綠委問為何三接站再延兩年半？ 蘇貞昌答稱：最大誠意

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
大潭藻礁。本報資料照片
大潭藻礁。本報資料照片

行政院蘇貞昌今開行政立法協調會，宣布大潭三接站再外推455公尺，有綠委詢問，為何外接方案要延兩年半，不使用最初版本就好。蘇貞昌說，原版本就有顧藻礁，但很多人還是不滿意，70萬人連署就是對政府的發問，因此政府有義務要好好回答。

今天開會氣氛平和，但有20名綠委提問，有綠委認為，為何還要再等兩年半，為何不用原來的版本就好，延期是否威脅經濟發展？也有綠委緩頰說，外推不只是要說服環團或公投連署的人，年輕家庭和支持者都是民進黨最重要的支持者，這個方案是要說服他們。

據悉，行政院長蘇貞昌在會上聽後表示，希望讓國家未來主人們覺得政府真心在解決問題，有最大努力過，想盡辦法、最大誠意、最大忍受度。民生、用電兼顧下，雖然原方案本來就有顧藻礁，但很多人還不滿意，70萬人連署就是一個對政府的發問，政府有義務要好好回答。

蘇貞昌說，也特別謝謝立委洪申翰拚命說服，在網路上還有其他方面皆有出來講，希望減少對立面，不然公投沒過，就連三接都沒有，是能源轉型的重大挫敗。

蘇貞昌 行政院 藻礁

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