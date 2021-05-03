快訊

日本也有鄭成功神話？呼應戰爭的《國姓爺合戰》

疾管署科長立法院後門昏倒送醫 周志浩證實回應了

個案詳細足跡外流 陳時中：要再查

聯合報 / 記者楊雅棠黃惠群邱宜君／台北即時報導

華航、諾富特群聚案，昨天指揮中心公布飯店女主管的三名家人也染疫，其中針對女主管的兒女（案1134、案1136）的詳細足跡在網路流傳。為何會流出詳細足跡，指揮中心指揮官陳時中表示，為何流出會再調查，但流傳的足跡中很多資訊沒有意義，希望仍以指揮中心公布的為準。

陳時中表示，流出的足跡中，許多資訊沒有意義只是徒增困擾，例如4月17至20日時，個案連染疫都沒有，更別說是可傳染期。

另外，今早北市長柯文哲今早在記者會時脫口而出，確診者不是在北車上班，而是在附近的新光大樓。指揮中心對此是否開罰？陳時中表示，會請法制組檢視，但柯講這個東西不是出於惡意，是脫口而出，「跟我講林口的情況是差不多，應該是沒有問題」。

但外界質疑新光大樓附近是北車和美食街，為何只匡列27人？陳時中說，接觸者是一定時間內的密切接觸，如果一個區域內都可以掌握就不公布名稱，而這個大樓裡面透過大樓系統若能並通知到，就不需要對外公布哪棟那樓。

另外，他說，也會透過市府疫調通知消毒，接觸者匡列則看接觸時間長短，有些居家隔離、有些自主管理或監測，風險程度由疫調人員判斷。

陳時中 諾富特 居家隔離

延伸閱讀

楊志良批陳時中政策錯誤 侯友宜今態度反變緩和

疫情升溫 行政院長蘇貞昌召陳時中開疫情會議

陳時中駁動作太慢 侯友宜：自己是善意提醒

侯友宜質疑華航案嚴重疏失 陳時中：關愈嚴跑愈多

相關新聞

疾管署科長立法院後門昏倒送醫 周志浩證實回應了

疾管署政風室科長驚傳倒臥立法院後門，疾管署政風室科長下午2時許，突然倒臥立法院後門馬路上，民眾發現趕緊報警。是否因為疫情...

印度疫情惡化 外交部：經評估暫無撤僑必要

印度新冠疫情延燒，傳出台籍幹部染疫逝世。經濟部次長陳正棋表示，外交部預計今天開會討論撤僑計畫。外交部發言人歐江安今天表示...

捲趙介佑案黃國承問鄭麗文 「我不是黑道很忠誠你呢」

民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒事件引起社會撻伐，重創民進黨形象，國民黨立院黨團今天舉行記者會批評民進黨...

綠委問為何三接站再延兩年半？ 蘇貞昌答稱：最大誠意

行政院長蘇貞昌今開行政立法協調會，宣布大潭三接站再外推455公尺，有綠委詢問，為何外接方案要延兩年半，不使用最初版本就好...

個案詳細足跡外流 陳時中：要再查

華航、諾富特群聚案，昨天指揮中心公布飯店女主管的三名家人也染疫，其中針對女主管的兒女（案1134、案1136）的詳細足跡...

藍再批黑幫治國 民進黨反批：先回頭檢視自己的政黨

民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒事件引起社會撻伐，重創民進黨形象，國民黨立院黨團今天舉行記者會批評民進黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。