個案詳細足跡外流 陳時中：要再查

華航、諾富特群聚案，昨天指揮中心公布飯店女主管的三名家人也染疫，其中針對女主管的兒女（案1134、案1136）的詳細足跡在網路流傳。為何會流出詳細足跡，指揮中心指揮官陳時中表示，為何流出會再調查，但流傳的足跡中很多資訊沒有意義，希望仍以指揮中心公布的為準。

陳時中表示，流出的足跡中，許多資訊沒有意義只是徒增困擾，例如4月17至20日時，個案連染疫都沒有，更別說是可傳染期。

另外，今早北市長柯文哲今早在記者會時脫口而出，確診者不是在北車上班，而是在附近的新光大樓。指揮中心對此是否開罰？陳時中表示，會請法制組檢視，但柯講這個東西不是出於惡意，是脫口而出，「跟我講林口的情況是差不多，應該是沒有問題」。

但外界質疑新光大樓附近是北車和美食街，為何只匡列27人？陳時中說，接觸者是一定時間內的密切接觸，如果一個區域內都可以掌握就不公布名稱，而這個大樓裡面透過大樓系統若能並通知到，就不需要對外公布哪棟那樓。

另外，他說，也會透過市府疫調通知消毒，接觸者匡列則看接觸時間長短，有些居家隔離、有些自主管理或監測，風險程度由疫調人員判斷。