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印度疫情惡化 外交部：經評估暫無撤僑必要

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
印度第二波2019冠狀病毒疾病疫情迅速惡化，已經連續多日單日確診破40萬例，各地因病患激增導致病床、氧氣、呼吸器等醫療物資短缺。法新社
印度第二波2019冠狀病毒疾病疫情迅速惡化，已經連續多日單日確診破40萬例，各地因病患激增導致病床、氧氣、呼吸器等醫療物資短缺。法新社

印度新冠疫情延燒，傳出台籍幹部染疫逝世。經濟部次長陳正棋表示，外交部預計今天開會討論撤僑計畫。外交部發言人歐江安今天表示，經評估認為，目前尚無撤僑必要，台商及僑民如果有安排包機返國需求，外交部及駐印度代表處會全力協助。

印度第二波疫情嚴峻，十幾天以來單日確診病例都超過30萬人。外交部指出，駐印度代表處、駐清奈辦事處持續密切關注疫情的相關發展，同時跟台商僑民保持密切聯繫，針對僑民及台商的需求提供及時協助；外交部同時根據印度疫情發展採取滾動式檢討，以提供最適切的必要服務。

歐江安表示，依據駐印度代表處評估認為，目前尚沒有撤僑的必要，此外目前也沒有其他國家進行撤僑。外交部對僑民的需求將繼續盡最大力量提供協助，包括隨時更新駐處網站資訊、提供航班訊息、施打疫苗的相關資訊等。自4月底至5月初，一周以來駐處已協助25位我國僑民搭乘日本航空班機，經東京轉機平安返回台灣。

外交部表示，根據駐印度代表處掌握資訊，有20多位旅居印度的國人確診，其中楊姓國人於5月1日下午不幸病逝，其他確診者仍在居家隔離中，代表處都和他們維持密切聯繫，掌握最新狀況並提供協助。

駐印度代表處日前曾派員前往醫院探視楊姓國人，現在正協助其家屬辦理所需文件證明，全力協助辦理後續相關事宜。

外交部表示，我政府首批援助印度緊急醫療救援物資，包括150台製氧機、500台氧氣鋼瓶，已由華航貨機於2日中午運抵德里國際機場，印度民眾對我國友誼與即時協助表示由衷感謝。我國也將繼續提供印度迫切需要的救援醫療物資，以協助印度因應疫情。

印度 外交部 疫情

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