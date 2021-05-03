藍再批黑幫治國 民進黨反批：先回頭檢視自己的政黨

民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒事件引起社會撻伐，重創民進黨形象，國民黨立院黨團今天舉行記者會批評民進黨「黑幫治國」。民進黨發言人周江杰回應，民進黨沒做好，虛心接受、馬上檢討改進，但他反問，國民黨大動作召開記者會批評時，是否先回頭檢視自己政黨，過去曾經提名有販毒前科的議員、有殺警奪槍前科的立委，國民黨自己黨內的標準是什麼？

周江杰表示，對於趙姓黨員一案，民進黨全黨上下高度重視，目前台北市黨部依循黨章及紀律評議裁決條例規定已將趙姓黨員除名黨籍，對民進黨來說是不能容許的行為。他表示，黨員若嚴重影響民進黨名譽及形象，將會依相關規定，予以最嚴格的標準處理，絕不會寬貸，對於發生基層黨員涉入的重大違法事件，影響民進黨聲譽，民進黨對社會大眾表達歉意，「同時我們也嚴格反省，儘速回應社會對我們期待的要求。」

周江杰重申，對於新加入黨員者以及登記黨職人員候選人與擔任黨職人員者，民進黨皆有明確的規定排除涉嫌毒品與組織犯罪行為者的規範。尤其民進黨過去曾經有發生過「黑道集體入黨」的情況，因此相關規範的限制一直都很明確，亦據此施行，維護民進黨紀律。

周江杰說，民進黨有明確相關的排黑規範，但確實沒有完善落實，對於外界的批評，虛心接受、並嚴格檢討現有機制。而台北市黨部主委吳怡農日前所提的三大改革方向，民進黨會全力支持，同時，中央黨部也將儘速召開全國黨部主委會議，就近期相關爭議問題，進行通盤性的交換意見與檢討，積極回應支持者與國人對改革期待。

周江杰指出，排黑是社會大眾對民主政黨最基本的要求，而各個政黨是否制定相關規範、是否落實條款，這都是各政黨內部事務，民進黨沒做好，虛心接受、馬上檢討改進。他反問，國民黨大動作召開記者會批評時，是否先回頭檢視自己政黨，過去曾經提名有販毒前科的議員、有殺警奪槍前科的立委，國民黨自己黨內的標準是什麼，而是否有相關的規範？指責別人時，請國民黨先看看自己。