快訊

日本也有鄭成功神話？呼應戰爭的《國姓爺合戰》

疾管署科長立法院後門昏倒送醫 周志浩證實回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍再批黑幫治國 民進黨反批：先回頭檢視自己的政黨

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

民進黨北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒事件引起社會撻伐，重創民進黨形象，國民黨立院黨團今天舉行記者會批評民進黨「黑幫治國」。民進黨發言人周江杰回應，民進黨沒做好，虛心接受、馬上檢討改進，但他反問，國民黨大動作召開記者會批評時，是否先回頭檢視自己政黨，過去曾經提名有販毒前科的議員、有殺警奪槍前科的立委，國民黨自己黨內的標準是什麼？

周江杰表示，對於趙姓黨員一案，民進黨全黨上下高度重視，目前台北市黨部依循黨章及紀律評議裁決條例規定已將趙姓黨員除名黨籍，對民進黨來說是不能容許的行為。他表示，黨員若嚴重影響民進黨名譽及形象，將會依相關規定，予以最嚴格的標準處理，絕不會寬貸，對於發生基層黨員涉入的重大違法事件，影響民進黨聲譽，民進黨對社會大眾表達歉意，「同時我們也嚴格反省，儘速回應社會對我們期待的要求。」

周江杰重申，對於新加入黨員者以及登記黨職人員候選人與擔任黨職人員者，民進黨皆有明確的規定排除涉嫌毒品與組織犯罪行為者的規範。尤其民進黨過去曾經有發生過「黑道集體入黨」的情況，因此相關規範的限制一直都很明確，亦據此施行，維護民進黨紀律。

周江杰說，民進黨有明確相關的排黑規範，但確實沒有完善落實，對於外界的批評，虛心接受、並嚴格檢討現有機制。而台北市黨部主委吳怡農日前所提的三大改革方向，民進黨會全力支持，同時，中央黨部也將儘速召開全國黨部主委會議，就近期相關爭議問題，進行通盤性的交換意見與檢討，積極回應支持者與國人對改革期待。

周江杰指出，排黑是社會大眾對民主政黨最基本的要求，而各個政黨是否制定相關規範、是否落實條款，這都是各政黨內部事務，民進黨沒做好，虛心接受、馬上檢討改進。他反問，國民黨大動作召開記者會批評時，是否先回頭檢視自己政黨，過去曾經提名有販毒前科的議員、有殺警奪槍前科的立委，國民黨自己黨內的標準是什麼，而是否有相關的規範？指責別人時，請國民黨先看看自己。

民進黨 國民黨 北市

延伸閱讀

影／趙家囂張因他撐腰？國民黨團籲蔡總統：辭退黃承國

影／趙介佑風波延燒 國民黨：蔡英文總統需對社會道歉

藍轟民進黨黑幫治國 徐國勇：不必言過其實誇大抹黑

獨／民進黨內部民調：5成民眾不贊成破壞藻礁蓋三接

相關新聞

疾管署科長立法院後門昏倒送醫 周志浩證實回應了

疾管署政風室科長驚傳倒臥立法院後門，疾管署政風室科長下午2時許，突然倒臥立法院後門馬路上，民眾發現趕緊報警。是否因為疫情...

印度疫情惡化 外交部：經評估暫無撤僑必要

印度新冠疫情延燒，傳出台籍幹部染疫逝世。經濟部次長陳正棋表示，外交部預計今天開會討論撤僑計畫。外交部發言人歐江安今天表示...

捲趙介佑案黃國承問鄭麗文 「我不是黑道很忠誠你呢」

民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒事件引起社會撻伐，重創民進黨形象，國民黨立院黨團今天舉行記者會批評民進黨...

綠委問為何三接站再延兩年半？ 蘇貞昌答稱：最大誠意

行政院長蘇貞昌今開行政立法協調會，宣布大潭三接站再外推455公尺，有綠委詢問，為何外接方案要延兩年半，不使用最初版本就好...

個案詳細足跡外流 陳時中：要再查

華航、諾富特群聚案，昨天指揮中心公布飯店女主管的三名家人也染疫，其中針對女主管的兒女（案1134、案1136）的詳細足跡...

藍再批黑幫治國 民進黨反批：先回頭檢視自己的政黨

民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒事件引起社會撻伐，重創民進黨形象，國民黨立院黨團今天舉行記者會批評民進黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。