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影／轟蔡政府黑幫治國 鄭麗文問：蘇貞昌躲到哪裡去?

聯合報 / 記者 陳筠青 陳聖文 任忠泰 毛昱棋 張玲菁／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長鄭麗文（左）與立委葉毓蘭（右）等人上午一起召開「蔡英文對內黑幫治國 對外媚日賣國」記者會。記者蘇健忠／攝影
國民黨立院黨團書記長鄭麗文（左）與立委葉毓蘭（右）等人上午一起召開「蔡英文對內黑幫治國 對外媚日賣國」記者會。記者蘇健忠／攝影

「松山分局之亂」持續延燒，國民黨團書記長鄭麗文今天在「蔡英文對內黑幫治國，對外媚日賣國」記者會上痛批，手無寸鐵、沒有前科的女老師，走在路上可以被押9個小時，上手鐐腳銬；黑幫份子進去砸警察局，竟握手言和沒事，台灣是黑道治國嗎？「台灣已經亂成這樣了，蘇貞昌你還要再躲起來？你還要躲到哪裡去？」

鄭麗文質疑先前要求調閱關鍵影像，警方都已「偵查不公開」不給看，但昨天為什麼可以公開？她直指「如果不是因為警政署鬥警察局，如果不是台北市警局局長力保自己的官位，我們是看不到這96秒錄影帶的」。而且警方有沒有說謊？到底要相信哪一個版本？「不是說96秒裡面沒事嗎？有沒有砸警局？最後大家都看到了，就是拿椅子砸警局，如此囂張！」

鄭麗文也喊話行政院長蘇貞昌，「台灣是黑道治國嗎？蘇貞昌你還要再躲起來，你真的要躲到8月28號喔？你還真會躲欸！你不是最愛管警察局、警政署的人事嗎？台灣已經亂成這樣了，你還要躲到哪裡去？」她也認為警政署長陳家欽與台北市警察局長陳嘉昌，都應負起政治責任。雖然陳嘉昌7月就要退休，但「責任政治就是責任政治，但處理完畢以後，公諸真相、統統調查、不能護短，就是要有人負起政治責任啊」！

警察 鄭麗文 蘇貞昌

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