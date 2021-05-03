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影／趙介佑之亂 國民黨團要蔡英文、吳怡農先處置黃承國

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨立院黨團今舉行「蔡英文對內黑幫治國 對外媚日賣國」記者會。圖／國民黨團提供
國民黨立院黨團今舉行「蔡英文對內黑幫治國 對外媚日賣國」記者會。圖／國民黨團提供

民進黨北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑涉販毒、詐欺遭開除黨籍。國民黨立院黨團今舉行記者會表示，「北投之亂」、「松山之亂」是民進黨派系與黑道互利共生下的產物，蔡英文若真的要人民相信總統「震怒」，就立即拔掉黃承國的國策顧問，向國人公開道歉，行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、警政署長陳家欽一併負起政治責任。

國民黨團總召費鴻泰表示，民進黨內部人私下表示，台北市黨部實際操盤者就是黃承國，而且跟趙介佑的父親趙映光、親姑姑趙心瑜是好朋友，趙映光是執委、趙心瑜是市黨部執行長，黃承國對外說不認識趙介佑，誰相信？趙映光還是北投分局顧問團團長、北投長安義警中隊顧問，還曾代理過北市黨部主委，趙映光與黃承國關係相當麻吉。

費鴻泰質疑，在松山分局前，是誰主導砸派出所10名黑道分子與警官握手言和？費鴻泰嚴正指出，外傳有議員介入，台北市警察局有責任說清楚講明白。這兩起事件是人民對警察多年累積起來的信任，遭到空前「信任危機」，蔡英文必須向國人鄭重道歉、蘇貞昌、徐國勇、陳家欽、陳嘉昌必須負起政治責任。

國民黨團書記長鄭麗文說，民進黨台北市黨部主委吳怡農在蔡英文3天後發聲「與黑道切割」後，才祭出黨紀開除趙介佑黨籍，而吳說要跟黑道宣戰，第一個應該就該處理有黑道背景的前主委、現任總統府顧問黃承國，但吳怡農敢處理黃承國嗎？「吳怡農我笑你不敢啦！」而蔡英文敢拔掉國策顧問頭銜嗎？

國民黨首席副書記長陳玉珍表示，24歲的趙介佑就擔任2016年蔡英文競選顧問，蔡英文要顧問什麼事情？趙介佑涉嫌指揮車手提領詐騙贓款及持有毒品，並且教唆車手販賣毒咖啡包，難道蔡英文是要顧問這些事情嗎？如果民眾到北投分局報案遭到詐騙，發現詐騙首腦跟分局是麻吉、兄弟，又是蔡英文的顧問，民眾還敢報案嗎？

司法法制委員會召委葉毓蘭表示，民眾對警察的信任度，面臨到土崩瓦解的程度，民進黨的黑幫治國，儼然成了一條龍，如水銀瀉地般無孔不入。趙介佑在2018年擔任替代役，分派到澎湖監獄，以役別來說已經是最輕鬆了，但趙介佑仍要逃兵，還警告監獄管理員「不准打電話回我家，不然就殺了你。」事後竟只判易科罰金。

此外，鄭麗文表示，到了今天，都還沒有接到駐日代表謝長廷上飛機回國接受外交及國防委員會24日備詢的消息，反倒是傳出駐日代表處一名工讀生感染新冠肺炎，到底是駐日哪裡的辦事處？外交部迄今也沒有給個說法。5月27日是本會期最後質詢日，謝長廷最慢也得在5月5日入境，國民黨團會等他到5月5日，嚴正呼籲外交部不要拿疫情當擋箭牌，否則國民黨團將會有更進一步動作。

趙介佑 蔡英文 國民黨

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