影／趙家囂張因他撐腰？國民黨團籲蔡總統：辭退黃承國

國民黨立院黨團上午召開「蔡英文對內黑幫治國，對外媚日賣國」記者會，痛批民進黨台北市黨部評委趙映光之子趙介佑涉多起刑案，卻都能全身而退，連北投分局都對他忌憚好幾分。黨團書記長鄭麗文今天直指國策顧問黃承國，「有他撐腰，趙家才能如此囂張」，更喊話蔡英文總統，「第一步先辭退黃承國的國策顧問，展現妳的決心」。

鄭麗文表示，趙介佑年紀輕輕，2014年他21歲時，就可以擔任台北市黨部選對會的委員，2016年又是民進黨台北市黨代表，甚至是蔡英文的競選顧問。如果不是黃承國一路提拔，趙介佑怎麼可能在台北市黨部如此風光？黃承國說不認識趙介佑，有誰要相信？

鄭麗文還點名民進黨台北市黨部主委吳怡農，說他唯唯諾諾出來宣示要跟黑道宣戰，她嗆吳怡農「怎麼宣戰？你敢處理他(黃承國)嗎？蔡英文都不敢處理黃承國了，我笑你也不敢啦！」鄭麗文還說，民進黨台北市黨部被誰把持？何志偉最清楚，去問高嘉瑜也可以，「台北市黨部如果不是黃承國把持，她(高嘉瑜)怎麼會在民進黨內受到這麼多的委屈？」

鄭麗文說，黃承國為什麼這麼囂張？大家都知道他就是英系的老大，「如果不是蔡英文給他撐腰，他敢這樣子嗎？」她除了痛批蔡政府是黑幫治國，也向蔡英文總統喊話說，大家都知道黃承國是天道盟精神領袖，他現在是總統府的國策顧問，「蔡英文妳信誓旦旦，就先從處理黃承國開始，展現妳的決心」。