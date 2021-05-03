藻礁三接站方案 行政院提出三大挑戰

行政院長蘇貞昌今開行政立法協調會，邀民進黨立法黨團全體立委出席，會中簡報提出大潭三接站外接方案，也提到三大挑戰，第一是因部分發電機組將除役，對短期電力調度有影響，第二，若有大型機組故障，備轉容量有可能低於10%，短時間會轉為黃燈，第三大挑戰是既有接收站降低負載率的時間再延後。

會中簡報提到，面對三大挑戰，因應措施是新增民間IPP機組，第二是燃氣機組調度，大潭7-9號機如期完工，大潭1-6號機少供氣，優先供氣給效率較高的7-9號機。

另外，增加需量反應，應用智慧電表AMI數據，從60萬千瓦提高到100萬千瓦，並減少故障機率，縮短機組維修時間，強化機組維護，提高運轉可靠度，並縮短維修工期。也會增加供氣能力，提高船運調度，新增氧化設施。

會中指出，短期調度有信心克服供電挑戰，但三接仍須於2025年供氣。

會中公布的外推方案是工業港外推455公尺，已離岸1.2公里，對沿岸影響更輕微，不挖浚，也不破壞礁體，原外海填區21公頃不填，防波提變短，海域更開放，完工再延2年半，2025年6月供氣、預算增加150億元。希望修正後的版本，可顧供電也顧藻礁。