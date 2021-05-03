駁2022巿長藍白合 柯文哲：應是有人帶風向

距離2022選戰僅剩一年多，對於傳聞台北市長選舉「藍白合」之說，柯文哲今天表示，這就是典型「謠言起於智者」。柯說，民眾黨2022在台北市的戰略，若一行政區提名一席議員，要當選很容易，但若一區要提兩席，也沒有人要來跟民眾黨合作。他想不通有什麼理由，民眾黨為了議員，要與國民黨合作北市長選戰？應是有人帶風向。

至於民進黨2022將派誰參選？柯文哲則認為，現在民進黨北市長候選人人選順序，從陳時中、吳怡農、到鄭麗君，他們有排序，民進黨一定看國民黨擺出蔣萬安，才會出牌。

柯文哲說，民進黨是一個很靈活的政黨，「執政不怎麼樣，打選舉卻真的是一流，很厲害。」民進黨一定看國民黨擺出蔣萬安，才會出牌。

柯文哲今天接受媒體人邱明玉專訪提到民眾黨2022選戰布局，柯說，若民眾黨在台北市一區只提名一席，專心衝這一席，要選上很容易，因為目前民眾黨的政黨支持度還有12％，所以他想不通，為什麼傳聞民眾黨要為了議員，與國民黨合作北市長選舉？所以這就是有人刻意放消息。

至於會不會要求黃珊珊入民眾黨參選？柯文哲說，除非要選總統，若是市長層級、地方自治層次，他認為不用去討論黨籍。柯說，日本東京、韓國大阪、首爾也都是在野大聯盟贏上首長。

主持人邱明玉更問柯文哲，目前黃珊珊民調未有起色，柯文哲則表示，黃珊珊還是有一個比較好的位置，因為黃珊珊已經不用去證明，她可不可以當好市長，但若別人當市長，柯說，「我還在想，這個人當市長，市長是他？」