臉書換燈泡照片暗諷換蘇貞昌？柯文哲：被害妄想症

台北市長柯文哲五一勞動節當天，在臉書貼出一張站在桌子上換燈泡的照片，並貼文「勞動節，換燈泡，自己來！」被解讀為「換蘇貞昌」？柯文哲今天說，這個好笑，「言者無心、聽者有意」，柯再酸，「最後診斷就是被害妄想症」。

柯文哲還原五一勞動節當天的臉書照片，柯文哲說，他只是爬上去調燈光、站在位置上調燈光，他的助理看到就照一張相，整個過程就是這樣，「言者無心、聽者有意，調整內閣干我屁事，又不是我的權利」。

柯也說，常常社會就是這樣，穿鑿附會，言者無心，大家都「被害妄想，瘋了。」柯也說，他應該是全台灣首長辦公室沒有工友的人，「你來，我就親自倒水」，「言者無心，聽者有意，最後診斷就是被害妄想。」