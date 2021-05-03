趙介佑前科累累還可服替代役 藍：黨證無敵兵役開便門

國民黨上午舉行「DPP黨證護航？染黑、染毒橫行，蔡總統難辭其咎」記者會，質疑趙介佑惡行不斷被披露，蔡英文總統才震怒，民進黨台北市黨部也倉促開除趙黨籍以求止血，但趙長期以來一犯再犯，所衍生執政黨內部包庇、縱容的共犯結構，身為黨主席的蔡英文是看不見？還是看見了卻不想處置？民進黨染黑、染毒，蔡英文難辭其咎。

文傳會主委王育敏指出，趙介佑2016年大選期間擔任蔡英文的台北市競選總部顧問，同年5月當選民進黨台北市黨部黨代表；同時，蔡英文總統就任。趙介佑的行徑開始囂張跋扈，聚眾傷人、恐嚇、暴力討債、鳴槍恐嚇，還在警察分局與洪姓借提犯人「特權會客」，趙介佑家族勢力讓趙介佑有恃無恐，蔡英文該整頓的，難道只有開除趙介佑嗎？

文傳會副主委黃子哲質疑，趙介佑目前仍是「役男」身分卻不斷逃役，雖因涉刑事案件經內政部核定停役，但依據「役男申請服替代役辦法」第2條規定：「申請服替代役役男，如因犯罪於法院審理中或經判決有罪確定，經替代役審議委員會審議通過者，主管機關得不予許可其申請服替代役或限制其所服替代役類 (役) 別。」趙前科累累為何可在今年回役時繼續服替代役？甚至能申請到居住地附近服役？黨證確實天下無敵，連服兵役都可以為他開方便之門嗎？

文傳會副主委鄭照新表示，在民進黨中常會上，蔡英文不僅沒震怒，還問曾任台北市黨部主委的黃承國「聽說你告媒體喔！」戲謔輕視的語詞，凸顯蔡英文第一時間根本就不在意，台北市黨部也就沒有立刻處理，等到網路批判輿論延燒蔡英文才震怒，若社會輿論沒有持續披露，蔡英文是否就繼續視若無睹，民進黨是否就繼續包庇縱容？

國民黨並指出，民進黨台北市黨部主委吳怡農上周四才說程序正義，必須要讓當事人有三天的抗辯權利，但蔡英文震怒後上周六就說當事人願意放棄權利，國民黨質疑，趙介佑已經成年，家屬的切結能代表趙嗎？這種靠特定派系支持而當選的主委，完全沒有能力做決定，根本是魁儡主委，還要奢談什麼改革，相信民眾沒有那麼好騙。

國民黨呼籲蔡英文，人民的眼睛是雪亮的，不要以為處理了一個黨內染毒染黑的年輕人，就止住了人民對執政黨的不信任。民進黨內的包庇已讓社會形成「民進黨證，特權保證」、「綠色不僅是原諒的顏色，更是包庇的顏色」的氛圍。蔡英文若繼續放縱、姑息與放任，將加速執政黨染黑染毒的墮落行徑，黑金治國也會成為台灣社會治安的隱患。