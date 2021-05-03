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趙家風波引發派系鬥爭？何志偉：不要汙辱派系二字

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立委何志偉。本報資料照片
民進黨立委何志偉。本報資料照片

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉販毒、詐欺案，引發民進黨內派系風波，所屬「綠色友誼連線」派系的民進黨立委何志偉與台北市黨部前主委黃承國連日隔空叫陣，何志偉今再被媒體問到是否是派系鬥爭，何說，「不要用派系鬥爭汙辱派系二字」，民進黨拿出行動具體作為，才對得起支持者。

何志偉說，不是他叫趙介佑去搶救護車或去餵毒，用派系鬥爭侮辱派系兩個字，用鬥爭這兩個字用詞覺得不好，今天該做的事情是，拿出行動、拿出作為才有辦法對得起支持者。

媒體問到曾跟趙家合照，何志偉說，那幾張照片是2016年總統大選在路邊照相，沒什麼意義，選舉期間有人會到處攀附，但他跟趙介佑真的不熟，趙上面的老闆是誰，才是真正要問的問題。市黨部要拿出決心，「後面的趙介佑們有無決心要處置」。

何志偉說，過去排黑條款剔除掉一萬多名問題黨員，但近期有大量入黨，有沒有辦法拿出決心拿出作為，外界都在看，至於黃承國的背景，他不方便為黃回應。

何志偉 民進黨 趙介佑

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