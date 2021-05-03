四大公投藍綠網路攻防誰勝出？民進黨一案有優勢 國民黨兩公投佔上風

文／葛緯詩

即將於8月28日舉行的重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁等4大公投案，朝野都要下鄉說明，由於今年沒有公職人員選舉，公投案最後的投票結果，成為執政黨是否與民意背離的體現，藍綠攻防越演越烈。觀察4大公投案網路聲量的變化，以及各自網路關鍵領袖藍綠佔比，究竟目前是誰占上風，哪個公投案的網路聲量最大，最有機會激發人民一致投下同意票。





珍愛藻礁討論度最高佔44% 公投綁大選反應冷僅1.63%



透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近3個月期間（2021年1月30日至2021年4月29日），珍愛藻礁的聲量佔比44%最高，反萊豬29.84%、重啟核四24.53%，民眾討論最少的是公投綁大選，僅佔4大公投總聲量的1.63%。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析時間：2021/01/30~2021/04/29)





丁怡銘回鍋行政院 反萊豬聲量4月重啟

反萊豬聲量在罷免無視萊豬進口爭議的王浩宇行動成功後，藍營士氣大增，聲量也一路維持在高檔。隨著僅接而來的罷免黃捷案，在民進黨全黨動員力保下，最終沒有通過，不僅成功遏止國民黨掀起的「割萊委」罷免烽火，也讓反萊豬的聲量在2月創下最高峰後，呈現下滑的相關走勢。

4月19日因為萊牛爭議甫下台不久的前行政院發言人丁怡銘，遭踢爆早已低調回鍋行政院一事，不僅拖累行政院長蘇貞昌的網路好感度，反萊豬的聲勢也重新有起色。





民進黨誤判藻礁情勢 3月靠重啟核四轉守為攻

珍愛藻礁第二階段連署封關前逆轉低迷情勢，聲量是4大公投案中最高，更一度讓民進黨反應不過來，話語權掌握在環保團體與藍營手上。但在戰線從原先保護藻礁，擴大到能源轉型的重啟核四議題上後，民進黨接連針對核四的安全與污染發揮，成功讓重啟核四的聲量在3月17日超越藻礁後，持續保持大部分領先的情況。





公投綁大選網友無感 靠其它公投案激起投票率

公投綁大選則是相較之下，網友最不在乎的公投案，由於2018年九合一大選併10項公投案造成許多亂象，立法院遂修正為2年舉辦一次且錯開選舉年。公投綁大選是否通過，將影響未來公投的投票率，但此次能否順利通過，實際上將取決於其它公投案能夠激發出多少民眾投票，且公投綁大選也是民進黨過去自己提出的主張，因此本身的網路聲量雖然最低，仍有相當可能過關。





網路關鍵領袖佔比 藍營反萊豬33%、公投綁大選43%勝出

進一步調查，藍綠在此4大公投案的網路關鍵領袖佔比，公投綁大選、反萊豬目前都是藍營有絕對優勢，顯示出在此兩議題上，民意並不站在執政黨那一方，公投綁大選的政黨傾向更是一面倒向藍營，沒有任何綠營人士上榜。反萊豬雖然民進黨再三強調會為人民健康把關，但唯一上榜的綠營人士只有才剛被罷免成功的前桃園市議員王浩宇。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/關鍵領袖(分析時間：2021/01/30~2021/04/29)





綠營重啟核四關鍵領袖35% 珍愛藻礁成決戰分水嶺

重啟核四與政黨傾向有高度相關，目前民進黨的支持者多表示不同意，此議題上的政治色彩也最為濃厚，藍綠關鍵領袖相加近半，但民進黨佔有優勢，關鍵領袖佔比35%，包括總統蔡英文、桃園市長鄭文燦、高雄市議員黃捷、行政院長蘇貞昌、立委王定宇、賴品妤等都是重啟核四的網路關鍵領袖。

民進黨持續在重啟核四上尋求網友的關注，並以此回應珍愛藻礁的爭議，不僅讓珍愛藻礁的聲量被重啟核四蓋過，關鍵領袖的部分也從日前的藍營稍微領先，轉為藍綠持平。身為網友最關注、聲量最高的公投案，公民團體能否持續有效發聲，是珍愛藻礁是否通過的關鍵，也是能否激出更多人投票，間接影響重啟核四、公投綁大選，甚至是反萊豬公投結果的最重要公投案。



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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年1月30日至2021年4月29日。