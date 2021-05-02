台灣被喻最危險地方 江啟臣：影響對台投資環境評比

國民黨主席江啟臣今天到彰化縣員林市舉辦「破浪啟程」簽書會，他說，前幾天英國「經濟學人」雜誌用「地球最危險的地方」形容台灣，也說台灣是目前全世界最可能爆發戰爭的地方，這與美國和中共對峙、兩岸關係不好有關，更會影響世界對台灣投資環境穩定的評比。

江啟臣今天在員林市「右舍咖啡」舉辦「破浪啟程」簽書，他提到「經濟學人」用地球最危險的地方來形容台灣，這與美國與中共對峙、國際反中，和近來兩岸關係不好，在這些複雜因素下，更讓人擔心世界對台灣的信用評比。

參與簽書會的縣議員曹嘉豪提問，國民黨改革要怎樣更接地氣？讓年輕民眾更接受國民黨的想法？國民黨該如何改造？