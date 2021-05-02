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獨／民進黨內部民調：5成民眾不贊成破壞藻礁蓋三接
行政院長蘇貞昌明天將親自出席行政立法協調會報，可能會提及中油第三接收站（三接）再外推的替代方案，但目前行政院與環團尚未取得共識，黨高層相當焦急。據悉，民進黨在4月下旬做了內部民調，有超過5成的民眾不贊成在破壞藻礁的前提下興建三接，但如果是外推方案，則有6成民眾贊成。
為了調查民眾對於第三接受站的態度，民進黨民調問了不同面向的問題，包括：若可能破壞藻礁，是否贊成蔡政府興建第三接收站？若蔡政府已經為了保護藻礁，將已開發面積減少剩下1/10，是否贊成？若提出外推方案，讓接收站離藻礁更遠，是否支持外推？若為了減少空汙及穩定供電，是否接受三接不遷離、在原地興建？
民調結果顯示，有52.8%民眾不贊成在破壞藻礁的可能性前提下興建三接，僅有32.4%贊成。但有52.2%贊成目前已經縮減為原有1/10的方案，另有62.7%民眾支持三接再外推。此外，若為了減少空汙及穩定供電，是否接受三接不遷離、在原地興建？則有48.5%民眾贊成，但也有42.6%民眾不贊成。
不過，由於民進黨已經拍板不提公投對案，黨內人士質疑，等到民眾投票時，公投主文並沒有像民進黨民調的假設前提，屆時要呼籲民眾投反對票，可能還是會有困難。
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