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趙介佑之亂延燒 段宜康質疑中常會下修黨職選舉限制

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨前立委段宜康表示，，8年前的這個時候，民進黨還沒執政，就已經爆發大規模黑道入黨爭議，背後甚至有中共統戰部的影子。圖／聯合報系資料照
民進黨前立委段宜康表示，，8年前的這個時候，民進黨還沒執政，就已經爆發大規模黑道入黨爭議，背後甚至有中共統戰部的影子。圖／聯合報系資料照

民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒事件引起社會撻伐，重創民進黨形象，日前中常會修改通過下修黨職選舉黨齡限制也被重新討論。民進黨前立委段宜康今天在臉書上表示，8年前的這個時候，民進黨還沒執政，就已經爆發大規模黑道入黨爭議，背後甚至有中共統戰部的影子，時任主席蘇貞昌委由他主持「異常入黨調查小組」，經過訪談、調查，最後退回萬件入黨申請案。

段宜康說，民進黨更為此修改規定，此後入黨滿2年才有投票權。黑道入黨爭議因此才退潮。8年過去了，大家已經不大記得（或者不想記得）這個教訓。所以最近民進黨又改規定，入黨1年就可以投票了，「聽說某些縣市在規章修改前後，就已經湧進大批入黨申請書。」

段宜康說，趙介佑事件的提醒之一，即是透過黨職選舉貼近民進黨的執政核心，是合理的算計。尤其明年中央和地方黨部又要改選了，新的黨中央會決定2024年總統和立委初選的機制，更是重要至極。

民進黨中常會上月21日通過修改「黨職人員選舉辦法」與「全國黨代表大會代表選舉辦法」，將黨職的選舉人、被選舉人資格限制，從入黨兩年皆下修為入黨1年；由於民進黨明年5月將進行2年一度的黨職改選，各派系衝人頭黨員「軍備競賽」的疑慮再起。當時也有民進黨派系人士表示，已得知有派系近1、2個月就增加了4、5000名黨員之譜。

民進黨 段宜康 趙介佑

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