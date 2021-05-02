徐巧芯酸：吳怡農洋蔥剝開黃承國 難怪邊切大家邊流淚

民進黨北市黨部評委前召集人趙映光之子趙介佑疑涉毒案，台北市黨部昨晚火速召開評委會開除趙介佑黨籍；趙介佑姑姑、北市黨部執行長趙心瑜今也向黨部主委吳怡農遞出辭呈。不過傳聞總統蔡英文對此事震怒，吳怡農今未否認，吳表示，「我都生氣了，全國國人都在生氣，黨主席不生氣才奇怪。」國民黨立委徐巧芯今天再酸，「原來，吳怡農主委就是一顆洋蔥，剝開以後裡面是黃承國，難怪邊切大家邊流淚了。」

徐巧芯日前說，吳怡農要證明自己不是傀儡主委，請在此時發動民進黨台北市內部全面掃黑。甚至提到，「趙氏家族」到底對吳怡農有什麼影響力，能夠讓一個形象清新的新任主委如此猶豫不決？

徐巧芯今天再度在臉書提到，趙介佑的事情爆發後，媒體還揭露了他服替代役逃跑的事情，令人不禁懷疑，這怎麼會是單單一個 趙氏家族 就可以辦到的事，背後是不是還有「藏鏡人」？如此不公平的事竟然會發生，當沒黨證的一般年輕男性是塑膠嗎？

徐巧芯說，原來，吳怡農主委就是一顆洋蔥，剝開以後裡面是黃承國，難怪邊切大家邊流淚了。