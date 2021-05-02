黨員遭點名前科累累 吳怡農：稀釋不代表民進黨的勢力

民進黨北市黨部評委前召集人趙映光之子趙介佑疑涉毒案，重創民進黨形象，民進黨北市黨部昨晚火速通過臨時動議，開除趙介佑黨籍，但國民黨北市議員擬參選人楊植斗、田方倫指出，民進黨仍有由趙介佑推薦的市黨部代表，還被爆料前科累累。民進黨黨部主委吳怡農表示，會用剩下的1年去稀釋不希望代表民進黨的勢力。

楊植斗點名，趙介佑出事後，臉書文章紛紛被翻出來，2020年趙介佑支持的黨代表詹哲懿，在法院上有一同名同姓的人，在北市因酒駕拒檢還逃逸遭吊照；楊說，詹是否涉入其它案件、是否黑幫介入民進黨，以及酒駕的黨員是否該處分，呼籲民進黨應正視黑道入黨問題，且所有民進黨擬參選人，都應發出反黑聲明。

吳怡農回應，任何人發現危機，宣示絕對啟動相關調查，他相信北市2萬5000名民進黨黨員多為正派黨員，不希望最近的事件影響到其他人加入黨的聲譽；至於是否正式與黑道宣戰，吳說，民進黨長期有排黑條款，條款不夠嚴謹就須重新檢視，民進黨從黨中央到地方沒人歡迎黑道及傷害社會的行為。

吳怡農表示，北市黨部在他任期受到這麼大的打擊，是挫折也是教訓，除要與支持他的黨員說聲抱歉外，也承諾會在他剩下的1年盡所能與大家站起來，透過參與及稀釋不希望代表民進黨的勢力。

台灣長期以來有很多挑戰，過去是獨裁政權，現在是民主品質，以前的代價是犧牲自由，吳怡農開玩笑說，現在比較低，「是幾百元黨費」，希望大家一起努力。

吳怡農昨在臉書提出3大改革方向，對於趙介佑疑涉毒案衍生的派系鬥爭是否也在改革當中，吳怡農今表示，過去幾天傳說市黨部受人操縱淪為魁儡，再度強調案發第一時間他召開執委會是他個人決定，執委會全員通過開除趙黨籍也沒受到任何人指示。

另外，針對外界流傳國策顧問黃承國具黑道背景，且干預民進黨黨部行為，讓吳怡農形同魁儡，吳怡農再次強調，第一，民進黨絕不容忍任何犯罪行為，若有犯罪行為決不讓他留在這個組織；第二，他沒有接受任何指示。

第三，許多長期支持他、也支持他擔任黨主席職務的人，在沒有犯罪事實時，沒辦法指任何人為黑道份子，但不能否認的是，有許多人有許多這樣的傳聞，現在必須要面對的是只有傳聞或形象不符合期待，又不符合民進黨排黑條款時，應該要怎麼去面對，以及他們參與黨務是好還是壞？

吳怡農說，沒有簡單的答案，他也不可能站在這邊跟大家說，他有一切解決問題的方式，他只知道每件事情都必須做到位，才能改善大環境。