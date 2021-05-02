藍批趙介佑「黨證變護身符」 民進黨：不必刻意政治操作

民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒事件引起社會撻伐，重創民進黨形象，國民黨立委賴士葆連日批評，黨國一家親的民進黨與黑道的關係盤根錯節，並稱黨證變成護身符。民進黨發言人周江杰表示，民進黨極為重視趙姓黨員一案，目前台北市黨部依循黨章及紀律評議裁決條例規定已將趙姓黨員除名黨籍。

周江杰強調，此案已嚴重影響民進黨名譽及形象，民進黨中央黨部及台北市黨部態度一致，不應讓少數黨員的不當行為影響民進黨聲譽。

周江杰重申，民進黨對於新加入黨員者以及登記黨職人員候選人與擔任黨職人員者，皆有明確的規定排除涉嫌毒品與組織犯罪行為者的規範。尤其民進黨過去曾經有發生過「黑道集體入黨」的情況，因此相關規範的限制一直都很明確，亦據此施行，維護民進黨紀律。

對於賴士葆批評民進黨如果「勤政」，怎麼會發生太魯閣慘案？那是道地政府怠惰失職所釀成的人禍。周江杰表示，太魯閣事件和趙介佑觸法這些都是司法案件，也已進入司法程序偵辦中，民進黨完全尊重司法偵辦，更毋枉毋縱，國民黨不必超越司法，更不要扭曲事實，難道國民黨重啟核四讓國人飽受核四安全疑慮的危險之中、萬年核廢料無法處理，這算哪門子的愛鄉土。國民黨請尊重司法偵辦的案件，不必刻意政治操作。