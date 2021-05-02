辜寬敏再嗆辭資政 民進黨：希望與前輩並肩努力

台灣制憲基金會董事長、總統府資政辜寬敏長期呼籲制憲，但他認為至今尚未獲得蔡政府回應，日前怒嗆不排除辭去總統府資政並退出民進黨。今天他受訪時再度表示，民進黨政府毫無動作，資政沒有什麼權，是要幫忙總統，但要如何幫忙？政府要推動修憲，但他要制憲，彼此意見不同，他只好退了。民進黨回應，希望辜寬敏持續與民進黨並肩努力。

辜寬敏說，「為了政權要騙2500萬台灣人嗎？這個政權是我們把妳選出來的，要騙我，什麼意思呢？」被問到有沒有什麼話要對蔡英文總統呼籲？他則說，蔡總統的立場很困難，「在我這個老人家的面前，敢說是要制憲還是修憲嗎？」

對於辜寬敏批評，民進黨發言人顏若芳表示，「辜寬敏長年的主張反映他對台灣土地的熱愛，其精神仍是許多民進黨人追尋的模範，憲政體制改革，無論透過何種途徑，目的都是為讓國家體制更符合人民期待。」

顏若芳說，民進黨會持續盡最大力量凝聚社會共識，朝全民期待的方向推動憲政改革，「並誠心期盼辜資政持續與本黨並肩努力，民進黨也會持續向前輩請益，盼未來在憲改方向與策略上，能更加全面涵納多方意見。」