趙氏家族風波 民眾黨：民進黨要找回良心

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒事件爆發後，事件越演越烈，台灣民眾黨部指出，民進黨作為最大本土政黨，肩負抗中保台，轉型正義的重責大任，呼籲當今的民進黨高層與地方黨部「找回良心」，不要砸了前人辛苦建立的品牌。

民眾黨指出，蘇貞昌曾說「黑道加入民進黨，門都沒有。」陳菊說「誰是黑道，沒有寫在臉上我不知道。」這是當年盛傳黑道入黨，影響中執、常委選舉時，民進黨二位大老迥異的態度，如同網友所嘲諷，就是因為連門都沒有，黑道才如此肆無忌憚的在黨內橫行，強盜、涉毒、逃兵、擄人勒贖樣樣都來。

民眾黨表示，同樣作為本土政黨，台灣民眾黨對於彰顯本土意識，具有高度民意基礎所支持的民主進步黨，竟淪為「黑道無法黨」而真心感到惋惜，這已經不是政治口水戰，而是台灣民主發展的危機。而更令人驚訝的，是打著小清新名號的堂堂首都黨部主委，原來是靠著黑道背景人士來背書才能「壯闊台灣」，真的是何等諷刺。

民眾黨表示，台灣過去曾籠罩在「黑金政治」的陰影中，政治人物與黑道勢力勾結，造成官場文化的腐敗，使得民眾人心惶惶，民進黨當時更是靠著「反黑金」，讓人民寄與厚望。曾幾何時，那個喊著「清廉勤政愛鄉土」的政黨，也變得黑影幢幢。

民眾黨指出，作為台灣最大本土政黨，肩負抗中保台、轉型正義的重責大任，如果沒有辦法徹底切割黑道勢力，使這樣具有強大民意基礎的政黨一路沈淪，這不僅傷害綠營支持者，也重創台灣價值。