趙介佑事件重創民進黨形象 吳怡農：3方向改革痛定思痛

民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒事件引起社會撻伐，重創民進黨形象，民進黨黨部主委吳怡農今受訪表示，將藉由這個機會學到教訓、痛定思痛，並指出民進黨未來有3個重點改革方向，避免類似的事件再度發生。

吳怡農表示，昨晚得知當事者家人遞出3天抗辯的切結書，對他們來說是正向的發展，既可以保障程序，又能盡快把案子收尾；外界都希望他們盡快做出處分，總統蔡英文也表示希望從速處理，吳說，事件過程中均主動與總統及秘書長進行去多溝通，強調如何在對的程序下，守規矩的把案子做結尾。

趙映光遞切結書，是否為黨主席蔡英文與趙家談論後最後的默契及共識？吳怡農表示，他無法揣測，但從事發的第一時間，趙家人也希望能盡快處理，趙映光也說希望可以盡快開除他的家人，但民進黨是個民主政黨，有其黨規及規定，需照黨規走。

吳強調，事發第一時間他就召開臨時執委會，執委會當天一致通過開除趙介佑黨籍，不管是昨天還是明天，開除黨籍這件事情都會發稱，重要的是如何避免這樣的事情再度重演，與黨中央藉此機會學習到教訓、痛定思痛，重新檢視制度是否有需調整的地方，並指民進黨未來有3個重要改革方向。

第一，入黨的審核需更加嚴謹；第二，若有人違法黨紀或違反民進黨本來就有的排黑條款，就要更從嚴處分；第三，若希望黨可以更好，就需要更多的人參與，才不會把話語全讓給別人。

吳怡農說，民進黨排黑條款清楚指出，若有涉及犯罪阻止、槍械刀械等相關背景者不得入黨，需要嚴格落實這項規定，此外，如討論上述三點外，是否要擴大黑道背景的定義是有必要去檢討。

另外，針對國民黨前立委孫大千指吳怡農說事發後才知道趙家人背景，根本「假裝無辜」，吳怡農回應，反對黨隨便說說，他和外界同時間知道趙介佑事件，因此第一時間啟動程序來處理；3個月前他在競選黨主席時，不顧派系盡量爭取大家支持，當時也有許多抹黑，盼錯誤訊息可以修正。