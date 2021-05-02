江啟臣：院長做不好就該換 看不到執政黨有檢討決心

國民黨主席江啟臣今天下午到彰化縣員林市舉辦「破浪啟程」簽書會，被問到針對柯文哲說「院長做不好就該換」，他回應表示「本來院長做不好就該換」，之前很多事已要求蘇院長應下台負責，民進黨卻只想用轉移焦點、大內宣方式讓民眾忘記，他批「今天公祭、明天忘記」是民進黨給大家的感覺。

江啟臣說，大家忘掉49條人命了嗎?林佳龍部長雖下台，但相關政治責任至今沒有任何一個高層出來負責；太魯閣事件之後，又發生許多台鐵出包或意外，民進黨只想用轉移焦點、大內宣方式讓民眾忘記。

針對北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉販毒、詐欺，民進黨開鍘案，江啟臣認為，民進黨過去都講「清廉、愛鄉土」，實際上是不是真是這樣？民進黨現在是執政黨，用什麼方式處理大家都在看，人民對司法、警察原本的信任與尊重，會受此事衝擊，所以大家才說「民進黨證無敵」，有民進黨證什麼事都可以變成沒事，這是對民主法治最大的影響。