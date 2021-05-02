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蘇貞昌明邀綠委討論三接 柯建銘：不先做任何假設

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
行政院長蘇貞昌明天將親自主持行政立法協調會報。本報資料照片
行政院長蘇貞昌明天將親自主持行政立法協調會報。本報資料照片

藻礁公投爭議不歇，行政院為化解疑慮提出三接站往外海推的方案，明天行政院長蘇貞昌將邀集民進黨團全體立委舉辦行政立法協調會報，黨團總召柯建銘指出，會尊重行政院版本，目前不先做任何假設，黨團成員已全部邀請，希望都能參加。

柯建銘說，蘇貞昌會親自主持，相關部會首長也會來說明，會滿完整的，行政院有版本會跟黨團做內部溝通，包括往外推三接方案、延期多久，若外推五百公尺內還是會做環差等，都會尊重行政院版本，不先做任何假設，但相信行政院已研議很久，會有基本方向。

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳說，立法部門代表民意，不同的聲音可趁此機會告訴行政單位，看了行政院完整報告後，就可以提出意見，目前還不知版本是外推幾公尺，但環保團體跟地方上都有不同聲音和想法，行政院可趁此告訴大眾相關訊息，鼓勵所有黨團成員都一起參與，共同決定政策。

民進黨立法院黨團書記長羅致政說，目前具體方案尚未出來，有傳出規畫一公里，也有傳出四百多公尺，行政院有重要政策時，都會與立法院執政黨委員溝通，像是高階外國人才的案子，但這次不是特定委員會立委參加，而是所有執政黨立委，相信會有一定決策結論。

民進黨立委洪申翰說，將會先聽聽行政院的想法，再提出意見，其實滿多團體都希望有雙贏的做法，可兼顧減少煤炭和保育等，外推三接站也是大家思考方向之一，也希望行政院的規畫能兼顧環境價值和供電等做法。

行政院 民進黨 立法院 藻礁

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