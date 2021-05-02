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趙介佑涉毒事件 姑姑趙心瑜今辭北市黨部執行長
民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒事件爆發後，趙映光請辭、市黨部則開除趙介佑黨籍，而同樣也是趙家人的趙介佑姑姑、民進黨北市黨部執行長趙心瑜，也受到外界關注，民進黨黨部主委吳怡農今表示，趙心瑜今已遞出辭呈。
吳怡農表示，趙心瑜今遞出辭呈，他要藉著這個機會謝謝趙心瑜這麼多年來的專業及付出，趙映光之子趙介佑涉毒事件發生後，趙心瑜第一時間就做了應有的迴避，僅管這是對家人、親戚都很困難的一段時間，但仍感謝她的體諒，以及為市黨部大家庭付出的一切，祝福她接下來的事業一切順利。
至於趙家人市黨部是否已全無職務，均純粹為黨員？吳怡農說，市黨部幾10位同仁的資歷都不一樣，他不希望黨工因這事件被汙名化，盼社會大眾給民進黨機會。
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