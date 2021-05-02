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賴清德赴保安宮頒發獎學金 盼獲獎同學持續善的力量

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天上午前往大龍峒保安宮出席「2021保生文化祭獎助學金頒獎典禮」，親自頒發獎學金給獲獎同學。圖／總統府提供
副總統賴清德今天上午前往大龍峒保安宮出席「2021保生文化祭獎助學金頒獎典禮」，親自頒發獎學金給獲獎同學。圖／總統府提供

副總統賴清德今天上午前往大龍峒保安宮出席「2021保生文化祭獎助學金頒獎典禮」，肯定保安宮作為信仰中心，長期對於公益慈善與藝文活動不遺餘力的付出；也勉勵獲獎同學們秉持保安宮濟世助人的精神，能夠回饋社會，持續善的力量。

賴清德致詞時首先感謝董事長廖武治的邀請。他先代表蔡英文總統恭喜每一位得獎的同學，祝福大家學業進步，也勉勵大家要有堅毅的勇氣，在人生的路途上，不管碰到任何困難，都能夠一一克服，未來前程萬里。也期許同學們未來也能夠秉持保安宮濟世助人的精神，也能夠回饋社會。

賴清德指出，保安宮自清嘉慶9年，也就是西元1804年重建兩百多年來，香火日益鼎盛，神威更加顯赫，已經成為台灣的信仰中心。特別是在廖武治接任董事長之後，更加專注於興辦公益慈善還有社會教化工作，不僅僅是頒發獎助學金，對弱勢民眾也頒發補助金，另外對長輩也頒發敬老禮金。

賴清德表示，保安宮自1994年開始舉辦保生文化祭，除了有傳統的民俗活動，包括傳統戲曲演出，還有藝閣、陣頭等，也特別辦理祈福法會、遶境嘉年華及延續了傳統的放火獅活動；更重要的是，還有許多藝文活動，也就是說，廖武治將廟會轉變為文化盛會，在台灣非常難得。

賴清德說，他是鄉下長大的孩子，對於這種廟會活動，其實非常有感。在台灣，廟其實就是生活的重心，在信仰以外，其實也是公益的化身，幫助周遭的弱勢民眾，令人欽佩。他在擔任行政院長期間，於2018年由文化部指定保安宮為全台灣第一百個國定古蹟，保安宮也是每一年都得到內政部的績優宗教團體，國家級的獎項也是常常頒給保安宮，這無非都是代表國家、代表政府對保安宮的感謝。

賴清德也說，期許這股善的力量能夠靠在場的大家持續下去，「也許我們比較困難、辛苦，但是只要努力，未來一定有機會幫助別人。 」他表示，德蕾莎修女曾說，「多數人少有機會去做偉大的事情，可是我們可以用偉大的愛，去幫助許許多多的人，去成就許多溫暖的事情。」

保安宮 賴清德

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