潘淑眞賄選棄保潛逃 屏選委會：政黨連坐罰民進黨115萬

屏東縣民進黨籍議員潘淑眞參選本屆縣議員，因賄選判刑2年6月確定，當時裁定10萬元交保候傳，今年2月8日屏東地檢署通知潘入獄服刑，潘卻棄保潛逃，屏東地檢署3月發布通緝。屏東縣選委會指出，潘淑眞是民進黨提名的縣議員，根據各級選委會核處政黨連坐受罰事件裁罰基準，對民進黨裁罰115萬元。

屏東縣選委會指出，本屆核處政黨連坐部分，民進黨除縣議員潘淑眞賄選裁罰民進黨115萬元，民進黨提名的九如鄉民代表楊泰盛也因涉賄選判刑確定，政黨連坐裁罰民進黨85萬元。

選委會指出，國民黨提名的縣議員戴文柱因賄選判刑確定，政黨連坐裁罰國民黨80萬元；國民黨提名的縣議員鄭雙銓也涉賄選，法院仍在審理中。