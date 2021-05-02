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潘淑眞賄選棄保潛逃 屏選委會：政黨連坐罰民進黨115萬
屏東縣民進黨籍議員潘淑眞參選本屆縣議員，因賄選判刑2年6月確定，當時裁定10萬元交保候傳，今年2月8日屏東地檢署通知潘入獄服刑，潘卻棄保潛逃，屏東地檢署3月發布通緝。屏東縣選委會指出，潘淑眞是民進黨提名的縣議員，根據各級選委會核處政黨連坐受罰事件裁罰基準，對民進黨裁罰115萬元。
屏東縣選委會指出，本屆核處政黨連坐部分，民進黨除縣議員潘淑眞賄選裁罰民進黨115萬元，民進黨提名的九如鄉民代表楊泰盛也因涉賄選判刑確定，政黨連坐裁罰民進黨85萬元。
選委會指出，國民黨提名的縣議員戴文柱因賄選判刑確定，政黨連坐裁罰國民黨80萬元；國民黨提名的縣議員鄭雙銓也涉賄選，法院仍在審理中。
民進黨屏東縣黨部主委許展維說，潘淑眞、楊泰盛兩人都已被開除黨籍。他也呼籲參選的黨員同志要潔身自愛，以服務為目的，拒絕賄選。
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