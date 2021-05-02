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吳怡農提三改革 藍營：民進黨擬參選人應發反黑聲明

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨北市議員擬參選人楊植斗、田方倫今舉行記者會，呼籲民進黨應正視黑道入黨問題，所有民進黨擬參選人，都應發出反黑聲明，拒絕黑道進入議會。 圖／楊植斗提供
國民黨北市議員擬參選人楊植斗、田方倫今舉行記者會，呼籲民進黨應正視黑道入黨問題，所有民進黨擬參選人，都應發出反黑聲明，拒絕黑道進入議會。 圖／楊植斗提供

已請辭的民進黨北市黨部評委前召集人趙映光之子趙介佑疑涉毒案，民進黨台北市黨部昨晚火速通過臨時動議，決議開除趙介佑黨籍。國民黨北市議員擬參選人楊植斗、田方倫今舉行記者會，呼籲民進黨應正視黑道入黨問題，所有民進黨擬參選人，都應發出反黑聲明，拒絕黑道進入議會。

楊植斗也說，趙介佑出事後，臉書文章紛紛被翻出來，2020年趙所支持的黨代表詹哲懿，在法院上有一同名同姓的人，在台北因為酒駕拒檢還逃逸而被吊照。楊植斗認為，能參選北市黨代表，詹哲懿肯定是民進黨員，而這位酒駕的詹哲懿，是不是就是民進黨的詹哲懿本人？

楊植斗問民進黨北市黨部主委吳怡農，詹是否涉入其它案件？是不是黑幫介入民進黨？酒駕的黨員是否該處分？楊說，「連我都知道該調查，吳怡農卻在昨天聲明中完全不提。」怒批吳怡農莫非要像趙介佑案一樣，事後看報紙才知道？

楊植斗認為，吳怡農的任期只到明年五月，這個台北市黨部主委不過就是一個短命的吉祥物，位子都坐不穩了，敢對黨內黑道宣戰嗎？

田方倫也提到，民進黨去年12月黨中央修改黨規，召開中執會修正「黨職人員選舉辦法」，原擬將參選地方黨部主委資格，由現行兩年調降成一年；後通過的方案是維持黨員入黨連續滿兩年者擁有選舉權及被選舉權。但第一類黨職的黨主席選舉、第二類縣市及直屬特種黨部主任委員選舉，如有重大情事，經中執會同意者，不受入黨期限的限制。

田方倫也呼籲吳怡農，想要證明自己並非傀儡，自己有能力向黑金宣戰，應該從檢討自己的主委大位開始。否則被媒體說自己是傀儡自己是吉祥物，特種兵主委應該是心裡非常不快。

田方倫說，甫辭去評委的趙映光，在媒體面前說，「會繼續支持陽信家族的任何一場選舉」，這樣類恐嚇性的言論，何委員、鍾議員面臨到的問題，也希望吳怡農積極出來向民眾保證，民進黨未來的每一場選舉不會再有這樣綁樁買票黑金影響，才能對得起「清廉、勤政、愛鄉土」的民進黨中心思想。

楊植斗表示，身為台北市的一分子，他衷心希望未來的民進黨參選人都能發出反黑聲明，拒絕黑道涉入，別讓黑金丶黑道控制台北市。

民進黨 北市

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