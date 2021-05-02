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蔣萬安明日之星拿下北市長？黃珊珊：不評論別人的事
全球議題雜誌「MONOCLE」近日以「藍營明日之星」盛讚國民黨立委蔣萬安，更分析他可能成為下任台北市長。台北市副市長黃珊珊今出席北市南港聖興天后宮祈福活動，對於外媒的分析，黃珊珊回應，「我不評論別人的事。」
黃珊珊、立委蔣萬安今原本同時受邀參加聖興天后宮祈福活動，不過上午蔣萬安臨時取消行程，黃珊珊說，這個活動就是她過去的選區，裡面有很多好朋友，正因最近台灣天災人禍太多了，非常感謝宗教團體舉辦祈福活動。
另外，對於趙介佑逃兵一事，黃珊珊說，北市兵役局應該下周要說清楚，不過兵役局不是她所轄管，這個案子的細節，她還不清楚，
對於綠色連線將白綠合作？黃珊珊說，台灣最不需要的就是顏色。
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